Washington (ots/PRNewswire) -Highlights aus den Nachrichten- EVO Max 4T wird auf der CES 2023 vorgestellt- Intelligente, autonome Flugfähigkeit- Omnidirektionale Hindernisvermeidung (Tag und Nacht)- Präzise Navigation ohne GPS- Trio-Anti-Interferenz- Erste A-Mesh-unabhängige Netzwerktechnologie- Sky-Link-3.0-Bildübertragung (20 km)- Vielseitige Nutzlastbucht- Drei hochwertige KamerasAutel Robotics wird die Drohne EVO Max 4T und eine Reihe neuer Zubehörteile auf der CES 2023 in Las Vegas präsentieren.Die EVO Max 4T ist eine intelligente, innovative Flugplattform, die sich ideal für Unternehmens- und Prosumentenanwendungen eignet. Ihre fortschrittliche autonome Flugtechnologie und KI-Funktionen bieten leistungsstarke Autarkie- und Navigationseigenschaften. Die EVO Max 4T verfügt außerdem über eine omnidirektionale Hindernisvermeidung und Tri-Anti-Interferenz-Fähigkeit (RFI/EMI/GPS), um Flugsicherheit und Stabilität in Umgebungen mit hohen Interferenzen, wie beispielsweise in städtischen Gebieten, zu gewährleisten.Die EVO Max 4T verfügt über eine vielseitige Nutzlastbucht, die eine Vielzahl von Sensoren für eine große Auswahl von Applikationen ermöglicht. Ihre Enterprise App wurde speziell entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Drohnen und Piloten zu revolutionieren. Diese Drohne kann mehrere teilautonome Flugmissionen, autonome Zielfindung, Live-Streaming und Zielerfassung durchführen und verfügt außerdem über verschiedene intelligente Zugangsfunktionen. Zu den potenziellen Anwendungen für die EVO Max 4T gehören Such- und Rettungsdienste, Unterstützung bei der Brandbekämpfung, Kartierung und Inspektion.Hochwertige Bildgebung, intelligente FunktionenDie EVO Max 4T ist mit drei hochwertigen Kameras ausgestattet: einer 48-MP-Teleobjektivkamera mit 10-fachem optischen Zoom, einem 160-fachen digitalen Zoom und einem 1/2-Zoll-CMOS-Sensor, einer 50-MP-Weitwinkelkamera mit einem 1/1,28-Zoll-CMOS-Sensor und einer 3840 x 2160-Videoauflösung sowie einer Infrarotkamera mit einer Auflösung von 640 x 512 und einer Entfernungsmessung von 1,2 km. Die EVO Max 4T verfügt außerdem über eine Reihe intelligenter Navigations- und Datenerfassungsfunktionen, einschließlich 3D-Flugrouten, punktgenauer Modus, Team Work, Polygon Mission, Waypoint Mission und Schrägaufnahmen in Oblique-Position.Dragonfish- und EVO-NEST-InfrastrukturNeben EVO Max 4T bringt Autel auch Dragonfish NEST und EVO NEST heraus. Dragonfish Nest ist das weltweit erste automatisierte eVTOL-Supportsystem. Mit einer Reichweite von bis zu 120 km (75 Meilen) zwischen den Einheiten kombiniert Dragonfish Nest die hohe Leistung der Dragonfish-Flugzeuge mit autonomen Start-, Lande-, Aufladefunktionen und Flugmissionen. Dragonfish Nest ist perfekt für Langstreckenkorridor-Inspektionen und eine große Flächenabdeckung.EVO NEST ist eine Basis für den automatischen Start, die automatische Landung, automatisches Aufladen und Missionsplanung von Drohnen der EVO-Serie. Sie wurde für den Einsatz bei jedem Wetter konzipiert und kann einfach in einem gewöhnlichen Kleinlastwagen transportiert werden.EVO NEST und Dragonfish NEST werden durch die SkyCommand-Center-Software betrieben. Autel veröffentlicht außerdem eine Reihe von Zubehörteilen, darunter Dragonfish Repeater und das Autel Smart Antenna Transmission System (ASAT).Erleben Sie EVO Max 4T auf der CES 2023Autel Robotics lädt Freunde und Kunden ein, die EVO Max 4T und all diese neuen Produkte auf der CES 2023 in Las Vegas zu sehen. Die Messe findet vom 5. bis 8. Januar im Las Vegas Convention Center statt.Veranstaltungsort: LVCC Central HallStand: 18315Datum: 5. bis 8. Januar 2023- Informationen zu Autel RoboticsAutel Robotics ist ein Team aus Branchenexperten mit einer Leidenschaft für Technologie und jahrelanger technischer Erfahrung. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 war Autel stets kundenorientiert und konzentriert sich seit jeher darauf, durch kontinuierliche Innovationen Exzellenz zu erreichen. Autel widmet sich der Bereitstellung bahnbrechender Lösungen für neue Lufterkundung durch unsere marktführende Quadcopter- und Kameratechnologie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Shenzhen, dem Herzen der chinesischen Technologiebranche. Es verfügt außerdem über Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, darunter in Seattle, München und im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie auf www.autelrobotics.com. Alternativ können Sie Autel Robotics auf Facebook @autelrobotics (https://www.facebook.com/autelrobotics), und Instagram @autelrobotics (https://www.instagram.com/autelrobotics/) folgen oder den YouTube-Kanal von Autel Robotics (https://www.youtube.com/c/AutelRobotics/featured) abonnieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1976382/EVO_Max_4T.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/autel-robotics-kundigt-auf-der-ces-2023-die-drohne-evo-max-4t-und-neues-zubehor-an-301713335.htmlPressekontakt:Thea Tian,+86-18768283005Original-Content von: Autel Robotics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165219/5409876