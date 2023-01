Las Vegas (ots/PRNewswire) -Enabot, ein aufstrebendes Unternehmen für Haushaltsrobotik, gab heute bekannt, dass sein neuer Familienroboter Begleiter EBO X auf der CES 2023 am 4. Januar in den beiden Produktkategorien Smart Home und Robotik als "Innovation Awards Honoree" ausgezeichnet wurde. Der EBO X wird auf der CES 2023 vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, auch offiziell präsentiert und ausgestellt.Agiles Sicherheits- und Gesundheitswarnsystem für ZuhauseDer EBO X ist als "intelligenter Wächter" konzipiert und bietet grundlegende Funktionen, wenn der Anwender nicht im Haus ist, aktiviert durch automatische Navigation und KI-Gesichtserkennungstechnologie. Zu diesen Funktionen gehören der "Elderly Fall Alert", ein Sturzalarm für ältere Menschen, der durch einen Gesteninspektionsalgorithmus ausgelöst wird, und der "Certain Areas Intrusion Alert", der es Benutzern ermöglicht, Bereiche auf der intern gespeicherten Karte als eingeschränkt zu markieren und einen Alarm zu senden, wenn jemand, beispielsweise ein Kind, ohne Erlaubnis in diese Bereiche eindringt.Der EBO X verfügt außerdem über zuverlässige Fern-Klangfeldsensoren und ein Feld mit vier Mikrofonen. Wenn ein Kind schreit oder jemand zu Hause in einer Notsituation ist und nach Hilfe ruft, erkennt der EBO X dies und löst einen App-Anruf an die Benutzer aus.Der EBO X kann Ihr Haus mithilfe der V-SLAM-Technologie schnell und präzise abbilden und damit eine genaue Aufteilung und Verwaltung der Wohnfläche ermöglichen.Flexible FernkommunikationMit der EBO Home App und der stabilisierten 4K-Kamera können sich mehrere Familienmitglieder beim EBO X einloggen und gleichzeitig online chatten. Jeder kann andere aus der Perspektive des EBO X sehen. Darüber hinaus können Benutzer eine Nachricht hinterlassen, indem sie eine Textnachricht eingeben, die vom EBO X in eine Sprachnachricht umgewandelt wird.Vielfältiges Home-Entertainment-ErlebnisUm ein wahrhaft interaktiver Begleiter zu sein, bündelt EBO X die integrierten Dienste von Alexa, erstklassige Soundqualität und aufregende Lichteffekte, um Spaß für die gesamte Familie zu bieten.Der EBO X kann einfach mit jedem Alexa-Dienst verbunden werden, der es Ihnen ermöglicht, IOT-Geräte zu steuern. Beim Musikstreaming bietet Ihnen der dedizierte Lautsprecher, ausgerüstet mit Harman AudioEFX, ein wunderbares Audioerlebnis. Und der dynamische Lichteffekt verändert sich mit dem Rhythmus des Songs und sogar mit der Umgebung.Bleiben Sie über alle Neuigkeiten der bevorstehenden Kickstarter-Kampagne auf dem Laufenden, die im März 2023 für den EBO X auf der Website (http://ebo.enabot.com/eboxatces) und der Facebook (https://www.facebook.com/enabotofficial/)-Seite von Enabot gestartet wird.Der EBO X wird zu einem Einzelhandelspreis von 1099 Euro im zweiten Quartal 2023 erhältlich sein. Um dem EBO X in Aktion zu sehen, besuchen Sie bitte den YouTube-Kanal Enabot (https://youtu.be/q4FL6mn-wDk).Informationen zu EnabotEnabot ist überzeugt, dass unser Leben durch intelligente Familien-Bots verbessert werden kann. Unsere Vision von einer technologieorientierten Welt ist positiv, wobei Roboter Teil der Lösungen für tägliche Probleme sind und es den Menschen ermöglichen, in ihrer Zeit das zu tun, was am wichtigsten ist: für diejenigen, die wir lieben, da zu sein. Indem wir Menschen miteinander verbinden, setzen wir uns dafür ein, Liebe, Zusammensein und gemeinsame Erfahrungen zu fördern.Erfahren Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=lLhIf5RD8gI.) mehr über Enabot.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974549/01.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1974550/05.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1974579/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ebo-x-von-enabot-der-roboterbegleiter-fur-den-haushalt-wurde-auf-der-ces-2023-als-innovation-awards-honoree-ausgezeichnet-und-offiziell-prasentiert-301714426.htmlPressekontakt:Jason TONG - Global Marketing Director,jason.tong@enabot.com; Edelman Team for Enabot,enabot@edelman.comOriginal-Content von: Enabot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089804/100900809