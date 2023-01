Lenovo stärkt sein Produktportfolio mit einer neuen Palette aus Yoga, ThinkPad, ThinkBook, Lenovo Legion, IdeaPad und IdeaCentre PCs, Lenovo Tab Extreme, Project Chronos Konzept, Lenovo ThinkPhone by Motorola und mehr

Lenovo stellte heute auf der CES® 2023 Lenovo die neueste Reihe von Geräten und Lösungen vor, die auf Innovation und Verbesserung der Benutzererfahrung fokussieren. Von neuen Formfaktoren über Produkte mit wunderschönem Design bis hin zu innovativer Anwendung von KI bietet das neue Portfolio Verbrauchern und Geschäftsanwendern eine stärker personalisierte Technologieerfahrung.

Das neue Portfolio unterstreicht auch Lenovos Verpflichtung zu ESG-Kriterien entsprechend der Vision des Unternehmens, bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu verwirklichen, und mit wissenschaftlich fundierten Zielinitiativen ausgerichtet zu sein. Dazu konzentriert sich Lenovo weiterhin auf die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft, indem verstärkt Recycling-Materialien in den Produkten und Verpackungskomponenten des Unternehmens eingesetzt werden, und arbeitet mit Industriepartnern zusammen, um die Energieeffizienz seiner Geräte zu verbessern.

Premium-Verbrauchergeräte rücken Innovation auf unerwartete Weise in den Mittelpunkt

Lenovo stellte ambitionierte neue Produkte vor, um den vielfältigen Anforderungen moderner Verbraucher zu entsprechen. Das neue Yoga Book 9i auf dem neuesten Stand der Technik leitet ein neues Kapitel für Yoga ein und bietet unglaubliche Innovation, Premium-Design und Leistung für vielfältige Benutzererlebnisse. Yoga AIO 9i definiert neu, wie ein All-in-One-Desktopcomputer aussehen könnte. Dabei steht das Design im Mittelpunkt. Das neue Yoga Slim 6i (14 Zoll, 8), in den USA als Lenovo Slim 7 (14 Zoll, 8) bekannt, ist ein hervorragend entworfenes, tragbares, aber leistungsstarkes Gerät. Dieser Laptopcomputer ist dünn, leicht und attraktiv und ermöglicht Anwendern das einfache Arbeiten und Erstellen von Inhalten, egal ob sie unterwegs oder zu Hause sind.

Lenovo stellte auch Aktualisierungen des Yoga 9i (14 Zoll, 8) und Yoga Slim 7i Carbon (13 Zoll, 8) vor, die beide mit Intel Core-Prozessoren der 13. Generation ausgestattet sind und eine noch beeindruckendere Leistung bieten, um Vielseitigkeit und Produktivität zu steigern.Der aktualisierte Yoga 6 (13 Zoll, 8) Laptopcomputer ist ebenfalls besonders leistungsorientiert, mit den neuesten AMD Ryzen Prozessoren der Serie 7000 ausgerüstet und bietet einen verbesserten Akku, um länger dezentral arbeiten zu können.

Bei den Tablets bieten das funktionsreiche Lenovo Tab Extreme und das digitale Notepad Lenovo Smart Paper hervorragende Funktionen für Schule, zu Hause und viele weitere Anwendungen. Das Lenovo Tab Extreme ist das bislang größte und leistungsstärkste Tablet von Lenovo und verfügt über ein Doppelscharnier-Tastaturdesign2. Im Hauptscharnier des Ständers ist ein einzigartiges, schützendes Staufach für den im Lieferumfang enthaltenen Lenovo Precision Pen 3 untergebracht.

Das Project Chronos-Konzept von Lenovo (offizieller Name folgt bald) ist eine neue Technologie zur Erfassung der Bewegungen eines Benutzers. Sie ermöglicht Benutzern, mit virtuellen 3D-Welten zu interagieren und dort Aktivitäten auszuführen, ohne dass Brillen oder Wearables benötigt werden. Dadurch wird es für Benutzer einfacher denn je, in virtuelle 3D-Umgebungen einzusteigen.

Innovative Technologie mit einem besonderen Kniff für kleine und mittelgroße Unternehmen

Lenovo kündigte ein innovatives neues Modell in der ThinkBook Plus-Serie an, bei dem das starke Erbe des verdrehbaren Formfaktors neu konzipiert wird, indem ein dual rotierendes Display geboten wird, das auf einer Seite ein OLED-Panel und auf der anderen einen bunten E-Tinten-Bildschirm aufweist. Außerdem enthüllte Lenovo den neuesten ThinkBook 16p Gen 4 Laptopcomputer mit Hochleistungskomponenten. Dieses Gerät verfügt über ein innovatives, modulares Lenovo Magic Bay-Zubehördesign mit magnetischem Steckverbinder und ermöglicht eine einfache Expansion für die Zubehöroptionen Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE oder Lenovo Magic Bay Light

Außerdem stellte Lenovo ein neues ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock vor, in dem mehrere Wireless-Technologien kombiniert werden, um eine praktisch kabellose Docking- und Ladelösung zu schaffen. Schließlich enthüllte Lenovo das neueste Produkt aus der Reihe Tiny für Produkte mit besonders kleinen Formfaktoren. Der ThinkCentre neo 50q ist ein platzsparender 1L-Desktopcomputer speziell für kleine und mittelgroße Kundenunternehmen.

Elegantes und intelligenteres Gaming-Produktökosystem

Die 2023 Lenovo Legion-Reihe einsatzbereiter PCs, Monitore und Zubehörteile setzt einen neuen Standard beim PC-Gaming und bietet Gamern die nötigen Vorteile, um auf den Leaderboards ganz oben zu stehen. Neu für 2023 ist der Lenovo LA AI Chip, der weltweit erste dedizierte KI-Chip auf einem Gaming-Laptop3, der in Lenovo Legion Pro 7 und 7i (16 Zoll, 8) Laptops sowie Lenovo Legion Pro 5 und 5i (16 Zoll, 8) Laptops zum Einsatz kommt. Die Lenovo AI Engine+ mit dem Lenovo LA AI Chip stellt einen Software-Algorithmus für Machine Learning bereit, um die Systemleistung optimal einzustellen.

In puncto Desktop steht die neue Generation der Lenovo Legion Towers hinsichtlich Leistung an erster Stelle, wobei der Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) und Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) über Gen Intel® Core Desktop-Prozessoren bis zur 13. Generation und GPUs der NVIDIA® GeForce RTX Serie 40verfügen, während der Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) maximal einen AMD® Ryzen 9 Prozessor und AMD Radeon RX GPUs der Serie 7000 bzw. der NVIDIA GeForce RTX Serie 40 aufweist. Das Portfolio wird abgerundet durch die neuesten Monitore für Lenovo Legion, wie das neue 27-Zoll-Display Lenovo Legion Y27f-30 FHD und27 Zoll Lenovo Legion Y27qf-30 QHD, die darauf ausgerichtet sind, die Anforderungen von Gamern wie Content-Erstellern zu erfüllen.

ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision und Lenovo Go Power Hybrid Working

Lenovo stellte seine neuesten ThinkPad X1 Laptops vor, die Recycling-Materialien verwenden1, aktualisierte Lenovo Commercial Vantage Software, um Einstellungen hervorzuheben, die die Energieeffizienz verbessern können, und eine neue Lenovo View-Anwendung, die erweiterte Computer-Vision-Technologie für verbesserte Videobildqualität sowie Tools für Kollaboration, Sicherheit und digitale Wellness umfasst. Die neueste Reihe der ThinkVision Monitore beginnt mit den besonders hellen ThinkVision P27pz-30 und P32pz-30 Mini-LED- Displays, gefolgt von den neuen ThinkVision VOIP-Monitoren der T-Serie für hybrides Arbeiten mit integrierter Microsoft Teams-Funktionalität, 5MP-Kamreas, Dualmikrofonen und Lautsprechern. Lenovo stellte auch seine neuesten Monitore professioneller Qualität der 4K ThinkVision P-Serie und für zu Hause neue, preisgünstige Monitore der Lenovo L-Serie vor. Das effiziente Hybrid-Ökosystem wird vervollständigt durch neue Zubehörteile, darunter die einzigartige Lenovo Go Desk Station, Lenovo Go 4K Pro Webcam und Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard und Maus

Zur Feier des kürzlichen 30jährigen Geburtstags des ThinkPad wird das Lenovo ThinkPhone by Motorola angeboten, das Unternehmen eine Smartphone-Erfahrung mit der gleichen bewährten Qualität und Zuverlässigkeit bietet, wie sie es von jedem Gerät der Lenovo Think-Marke gewohnt sind. Dieses Gerät umfasst eine ganze Reihe von Produktivitätserfahrungen (Think 2 Think), die Geschäftsendanwendern eine nahtlose Geräteintegration zwischen ThinkPhone und ThinkPad bieten. Um sicherzustellen, dass das Gerät auf Jahre hinaus Spitzenleistungen erbringt, umfasst es die Snapdragon 8+ Gen 1 Mobilplattform, ein größeres 6,6-Zoll-FHD+ Display und ein universelles 68-W-TurboPower-Ladegerät, mit dem sowohl Telefon als auch PC aufgeladen werden können.

Verbrauchergeräte bieten Features der nächsten Generation für Leistung, Vielseitigkeit und Anwendungskomfort

Lenovos neueste Generation der Verbrauchergeräte steckt voller herausragender Funktionen und Verbesserungen, mit denen Menschen ihren Leidenschaften nachgehen und ihre täglichen Ziele erfüllen können. Mit fünf neuen, leistungssteigernden IdeaPad Laptops (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 und IdeaPad Flex 3i Chromebook), dem schlanken und kompakten IdeaCentre Mini (1L, 8) Desktop, einem 9-Zoll-Lenovo-Tablet (Lenovo Tab M9) und dem vielseitigen Lenovo 500 USB Type-C Universal Dock sind diese Geräte für jeden Ort und Raum ausgelegt und entsprechen dem On-the-Go-Lifestyle der Verbraucher von heute. Ob bei der Arbeit, beim Lernen, bei der kreativen Arbeit oder auch nur um zu wissen, was bei Freunden an anderen Orten so los ist: Diese neue Produkte bieten Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und praktischen Nutzungskomfort, um den Anforderungen der Verbraucher zu entsprechen, egal, wo sie sich gerade befinden.

Support-Dienstleistungen und Software

Neben diesen Premium-Hardware-Optionen bietet Lenovo eine breite Palette an Dienstleistungen für Gerätegesundheit, Support und Schutz, damit die Produkte weiterhin Spitzenleistungen erbringen und sicherer sind, wie z. B. die neueste cloudbasierte Sicherheitssoftware Lenovo Smart Lock4. Um den Supportkomfort für die heute vorgestellten Laptops noch weiter zu verbessern, umfasst Lenovo Premium Care Plus5 viele der Dienstleistungen des Unternehmens in einer einzigen Lösung. Dieser umfassende Service beinhaltet Hardware- und Software-Support, Schutz vor Beschädigungen, eine erweiterte Akku-Garantie, Lenovo Migration Assistant und Lenovo Smart Performance, einen Eigendiagnose-System-Healthcheck im Rahmen von Lenovo Vantage.

Lenovo setzt Feier des 30. Geburtstags des ThinkPad auf der CES 2023 fort

Lenovo würdigt weiterhin den 30. Jahrestag der Einführung des ThinkPad und bietet auf der CES und darüber hinaus ein virtuelles Think On Theater. Das Think On Theater wird Next 30-Inhalte mit Alice Aedy, Marcus John und Bjarke Ingels bieten. Sehen Sie sich das virtuelle Think On Theater im Virtual Showcase von Lenovo ab 5. Januar an.

Weitere Informationen zu allen neuen Produktankündigungen von Lenovo sind dem CES 2023 Pressekit auf dem Lenovo StoryHub zu entnehmen:

Lenovo setzt mit neuem Doppelbildschirm-Yoga Book 9i und Premium-Verbrauchergeräten, die Innovation auf unerwartete Weisen in den Mittelpunkt stellen, auf Größe und Leistung

ThinkBook erfindet Formfaktor mit rotierendem Display mit neuem Twist-Laptop neu

ThinkPad X1, ThinkVision und Lenovo Go ermöglichen effiziente Hybridarbeit

Elegant, wild und intelligenter: Lenovo enthüllt weltweit leistungsstärkste 16-Zoll-KI-Tuning-Gaming-Laptops und ein Ökosystem mit Gaming-Produkten, die epische Erlebnisse und feine Ästhetik vereinen

Lenovos neue Verbrauchergeräte liefern Features der nächsten Generation für Leistung, Vielseitigkeit und Anwendungskomfort

Wir stellen vor: das neue Lenovo ThinkPhone by Motorola bietet ein einmaliges Geschäftsgeräte-Erlebnis

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologie-Unternehmen mit einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 171 der Fortune Global 500 Liste steht, 82.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der klaren Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Anbieter durch die weitere Expansion in wichtige Wachstumsbereiche wie Server, Speicher, Mobilgeräte, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Dieser Wandel in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdige und nachhaltige digitale Gesellschaft für alle und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com und lesen Sie die neuesten Nachrichten auf dem StoryHub von Lenovo.

1 Frühere Generation von ThinkPad X1 Carbon, X1 Yoga und X1 Nano verwendete keine Recycling-Metalle 2 Doppelscharnier-Tastaturständer wird auf manchen Märkten separat angeboten 3 Basierend auf interner Forschung mit Stand vom 24. Oktober 2022, Vergleich von 16-Zoll-Gaming-Laptops, die von globalen PC-Herstellern vertrieben werden, die weltweit pro Jahr mehr als 1 Million Einheiten liefern, und unterstützt durch die Kombination eines dedizierten KI-Chips oder einer KI-Engine mit NVIDIA GeForce RTX TGP (140W+) Grafikkarte. 4 Lenovo Smart Lock ist über Lenovo Vantage und nur für Lenovo -PCs mit Windows 10 oder 11 verfügbar. 5 Premium Care Plus-Produkte gelten für die Desktops, Laptops und Tablets in dieser Ankündigung und unterliegen der jeweiligen Verfügbarkeit. Der Service ist auf ausgewählten Märkten verfügbar, der Service-Level kann je nach geografischem Ort variieren. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote und Spezifikationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005206/de/

Contacts:

Wendy Fung

wfung@lenovo.com