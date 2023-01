Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display gab heute bekannt, dass es auf der CES 2023 modernste Displays und Lösungen für die Automobilindustrie präsentieren wird. Das Unternehmen wird seine Führungsposition ausbauen und sich noch mehr auf das Automobilgeschäft konzentrieren. Dieses Segment ist ein starker künftiger Wachstumsmotor und leistet einen bedeutenden Beitrag zu seinem Auftragsgeschäft.LG Display wird hochmoderne Displays für den Automobilbereich, wie z. B. P-OLED und LTPS LCD, präsentieren und gleichzeitig ein autonomes Konzeptfahrzeug vorstellen, das mit verschiedenen futuristischen Automobil-Displays ausgestattet ist, wozu auch das branchenweit erste verschiebbare 18-Zoll-Automotive-OLED-Panel gehört.Die differenzierte P-OLED für den Automobilbereich von LG Display basiert auf der Tandem-OLED-Technologie, einer doppelschichtigen OLED mit zwei organischen Licht-emittierenden Schichten, die eine größere Helligkeit und Haltbarkeit bietet als eine einschichtige OLED. Die zweite Generation der Tandem-OLED wird die Helligkeit und Haltbarkeit weiter verbessern und gleichzeitig den Stromverbrauch im Vergleich zur ersten Generation um etwa 40 Prozent senken.Mit einer Kombination aus Tandem-OLED und Kunststoffsubstrat reduziert das P-OLED von LG Display Stromverbrauch und Gewicht. Wenn diese Technologie auf Elektrofahrzeuge angewandt wird, wird sie ihre Energieeffizienz erheblich steigern.LG Display wird sein neues Advanced Thin OLED (ATO) vorstellen. Es bietet ein schlankes Design mit einer um 20 Prozent reduzierten Stärke im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Displays sowie herausragende Bildqualität auf Basis der gleichen Tandem-OLED-Technologie wie die P-OLED-Displays.Das 57-Zoll-LCD von LG Displays, das weltweit größte LCD-Display im Automobilbereich, maximiert das Fahrerlebnis, indem es das gesamte Armaturenbrett abdeckt von der linken bis zur rechten Säule abdeckt. Das innovative brillenfreie 12,3-Zoll-3D-LCD-Cluster liefert dem Fahrer Echtzeitinformationen von der Straße mit 3D-Bildern, indem es die Blickbewegungen des Fahrers verfolgt. LG Display wird außerdem den Switchable Privacy Mode vorstellen, der dem Fahrer hilft, sich auf die Frontansicht zu konzentrieren und sich nicht von der seitlichen Ansicht des Beifahrerdisplays ablenken zu lassen. Dies geschieht durch Steuerung des Blickwinkels.Ein selbstfahrendes Konzeptfahrzeug wird präsentiert, das mit Displays der nächsten Generation ausgestattet ist, darunter das verschiebbare 18-Zoll-Automotive-OLED-Panel des Unternehmens.LG Display wird Produkte auf den Markt bringen, um führend auf dem Premium-Automobilmarkt zu sein. Da das Unternehmen in diesem Jahr mit der Vermarktung seiner 30-Zoll-Produktreihe von P-OLEDs für den Automobilbereich beginnt, hat es sich nun zum Ziel gesetzt, das Produktsortiment auf 50 Zoll zu erweitern."Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit unseres Auftragsgeschäfts durch Qualitätskontrolle und stabile Lieferkapazitäten auf der Grundlage unserer unübertroffenen Technologien, insbesondere unserer P-OLED- und LTPS-LCD-Technologien, weiter ausbauen", so Byeong-koo Kim, Senior Vice President und Head of Auto Business Group bei LG Display.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978401/Photo_1__LG_Display_s_Slidable_Automotive_OLED.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lg-display-stellt-displays-und-losungen-der-nachsten-generation-fur-die-automobilindustrie-auf-der-ces-2023-vor-301715127.htmlPressekontakt:Jean Lee,Global Communications Team,Tel.: +82-2-3777-1689,E-Mail: jean.lee@lgdisplay.comOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126154/5409926