Las Vegas (ots/PRNewswire) -Jackery (https://bit.ly/3s9FMaF), der weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, hat seine innovativsten tragbaren Solargeneratoren auf der CES 2023 (Stand Nr.8943), die vom 5. bis zum 8. Januar 2023 in Las Vegas stattfindet, vorgestellt.Als einflussreichste Technologieveranstaltung der Welt bildet die CES den Grundstein für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren und ist der Ort, an dem die größten Marken der Welt über Geschäfte diskutieren, mit potenziellen Partnern in Kontakt treten und wo die klügsten Innovatoren ihre Erkenntnisse präsentieren. Auf der CES 2023 bringt Jackery eine Reihe neuer Produkte und seine ausgezeichneten konzeptionellen Produkte an seinen Stand. Alle Innovationen unterstreichen den Schritt der Marke, grüne Energie in den Alltag der Menschen zu bringen, mit ihrer Erfahrung in der Solartechnologie und einem Jahrzehnt solider Erfahrung in der Branche.Jackery ist das neueste Solargeneratoren-Vorzeigeprodukt der tragbaren Pro-Familie, der Solargenerator 3000 Pro, der leichteste und kompakteste seiner Klasse. Mit sechs SolarSaga-200W-Solarmodulen, die eine optimale Ultra-Solar-Ladegeschwindigkeit von 3 bis 4 Stunden und eine Wandladegerät-Ladegeschwindigkeit von 2,5 Stunden bieten, verfügt es über eine Leistung von 3024 Wh mit hoher Kapazität und eine Wechselstromleistung von 3000W AC. Es produziert maximal 8.500 Wh pro Tag und bietet eine Backup-Leistung für fünf Tage Outdoor-Abenteuer oder Notfälle zu Hause. Dank seines unübertroffenen Kühlsystems, das von hochpräzisen Chips und neun Sensoren unterstützt wird, verfügt der 3000 Pro über eine um 30 Prozent verbesserte Wärmeableitungseffizienz. Der 3000 Pro ist super leise, mit nur 30 Dezibel beim Laden im lautlosen Modus, und dank der Kombination von Bluetooth mit Wi-Fi, um mit Mobilgeräten in Echtzeit zu kommunizieren und von ihnen gesteuert zu werden, definiert der 3000 Pro den Lebensstil im Freien neu, indem er eine verbesserte grüne Energielösung bietet.Der Solargenerator 1500 Pro, der auch über das Ultra-Ladesystem verfügt, ist leicht zu transportieren und eignet sich daher ideal für Einsteiger, die sich für Outdoor-Abenteuer begeistern. Er bündelt eine hochleistungsfähige Jackery Explorer 1500 Pro Power Station mit sechs hochmodernen magnetisierten, zusammenklappbaren SolarSaga-200W-Solarmodulen, die in zwei Stunden über ein Solar- oder Wandladegerät aufgeladen werden können. Der 1500 Pro mit seiner Kapazität von 1512 Wh und einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 1800 W ermöglicht ein ultimatives Roadtrip-Erlebnis mit einer vollausgestatteten Lösung für saubere Energiegewinnung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.Beide Produkte sind neu im hochwertigen Pro-Produksortiment von Jackery; sie sind emissionsfrei, stoßfest und feuerhemmend nach UL-94V-0-Standards und verfügen über branchenführende Solarzellen mit interdigitierter Rückkontakte-Technologie, die es dem 3000 Pro und dem 1500 Pro ermöglicht, die Lichtabsorption zu maximieren, auch an bewölkten Tagen, frühmorgens und spät abends. Beide zeigen eine beeindruckende und zuverlässige Entladung bis hinunter auf niedrige Temperaturen von -20°C (-4 F) und das intelligente BatteriemanagementsystemTM (BMS) von Jackery regelt und schützt die Batterielaufzeit und die Geräte und bietet zwölf Arten von Schutz, um alle Arten von unerwarteten Szenarien abzudecken, einschließlich Überstrom, Kurzschlussstrom, Überentladung, Überladung, Überspannung und thermischer Schutz.Die beiden Produkte, zusammen mit dem 1000 Pro, der auf der IFA 2022 auf den Markt gebracht wurde, und dem 2000 Pro, der just mit den CES® Innovation Awards ausgezeichnet wurde, haben das High-End-Pro-Sortiment von Jackery vervollständigt, erweitern die Leistungskapazitätsoptionen der Pro-Reihe und ermöglichen es Jackery, flexiblere Lösungen für mehr Kunden anzubieten, insbesondere Campingwagen- und Outdoor-Fans. Als besonderen Genuss für Besucher, die an Outdoor-Abenteuern interessiert sind, hat Jackery den berühmten Abenteuersportler Tristan Hamm, Naturliebhaber und Gründer von Revived Outdoors, am 7. Januar zu einem Workshop am Stand von Jackery eingeladen. Er wird seine Abenteuergeschichten mit Jackery erzählen und seine Meinung über Produkte von Jackery äußern.Informationen zu JackeryJackery, der 2012 in Kalifornien gegründete, weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, ist eine weltweit verkaufsstarke Solargenerator-Marke, die aus der Vision entstanden ist, grüne Energie für jedermann und überall anzubieten. Jackery brachte 2016 die weltweit ersten tragbaren Kraftwerke für den Außenbereich auf den Markt und entwickelte 2018 die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich erfüllt Jackery den Energiebedarf aller Naturliebhaber und inspiriert sie zu weiteren Erkundungen und Abenteuern.Jackery hat seine Präsenz von den USA nach Europa, Japan und China ausgeweitet und seit 2018 weltweit mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft. Seine Produkte werden regelmäßig als Bestseller auf Amazon ausgewählt. Die Marke hat bisher 40 renommierte internationale Designpreise erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition, den Best of IFA Award und den CES Innovation Award.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977998/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1977073/image_5009324_34428792.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2023-jackery-prasentiert-revolutionare-neue-tragbare-solargeneratoren-die-in-der-branche-der-solarenergieerzeugung-fuhrend-sind-301715166.htmlPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089519/100900815