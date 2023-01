DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Januar

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November PROGNOSE: +1,2% gg Vm/-5,1% gg Vj zuvor: -2,8% gg Vm/-5,9% gg Vj 09:30 DE/Deutsche Bahn AG, PG zum Thema "DB stellt auch 2023 massiv Personal ein" *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/ +9,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+10,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/ +5,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,9 zuvor: -2,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -22,2 Vorabschätzung: -22,2 zuvor: -23,9 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember 11:00 DE/FDP, Dreikönigstreffen in Stuttgart 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag (bis 8.1.) in Kloster Seeon *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 55,1 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 17:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane und Fed-Gouverneurin Cook, Teilnahme an Panel-Diskussion "Global Economic Outlook" bei der ASSA-Jahrestagung in New Orleans 18:30 US/Fed-Kansas-Präsidentin George (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei einer Veranstaltung der Central Exchange - DE/Beginn der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG - Börsenfeiertag in Schweden und Finnland ===

