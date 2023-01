Gaming, Fitness, Arbeit: Mit der neuen Brille für Mixed und Virtual Reality will Vive ab März über allen Anwendungsbereiche hinweg das Beste aus allen Welten bieten. Erster Eindruck ist durchaus vielversprechend. Das Metaverse, respektive Geräte und Anwendungen für Augmented oder Virtual Reality, spielt bei der CES 2023 eine der Hauptrollen. Die Gadgets für unterschiedlichste Zwecke sind nicht mehr zu zählen. Einer der Stars der Show ist dabei das neue Modell von HTC. Ab März geht die Vive XR Elite an den Start und nimmt insbesondere Meta-Tochter Oculus ins Visier. Eine der Besonderheiten an der neuen VR-Brille ist ihre Flexibilität bei den Einsatzbereichen, aber auch bei der Nutzung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen ist sie deutlich weniger klobig und vor allem wesentlich ...

