Was ist Backtesting und wie führt man einen Backtest bei einer Handelsstrategie durch?

Backtesting ist eine Methode zur Analyse der potenziellen Performance einer Handelsstrategie. Dabei wird die Handelsstrategie auf echte Daten aus der Vergangenheit angewendet. Die Testergebnisse helfen Ihnen, Strategien gegeneinander abzuwägen und so die besten Ergebnisse zu erzielen. Backtesting basiert auf der Vorstellung, dass Strategien, die mit Daten aus der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielen, sich wahrscheinlich auch unter aktuellen und künftigen Marktbedingungen gut entwickeln. Probiert man also Handelspläne an alten Datensätzen aus, die einen engen Zusammenhang zu aktuellen Preisen, Vorschriften und Marktbedingungen aufweisen, dann kann man ihre Performance testen, bevor man tatsächlich tradet. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.