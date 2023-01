Zum Ende der ersten Börsenwoche 2023 zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex DAX am Freitag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel gut ein halbes Prozent höher auf 14.516 Punkte. Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen Tage auf mehr als vier Prozent.Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag höher erwartet. Durchkreuzen könnten dies allerdings noch Konjunkturdaten aus den USA. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...