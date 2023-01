HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3795/ Thomas Bobek ist seit mehr als 25 Jahren im internationalen Wertpapiergeschäft tätig. Wir sprechen über Stationen bei Raiffeisen Capital, CA New York, Erste Sparinvest, Vontobel, Semper Constantia, Credit Suisse und nun Erste Private Capital, wo Thomas Geschäftsführer ist. Ausholen tun wir ein wenig rund um die Fragen Real Money Investments, was ein Head of Equities zu tun hat und Österreich-Aktien. Auch die Selbstständigkeit mit ADG ist Thema. Und dann machten wir noch einen 16 km Plauderlauf. https://www.ersteprivatecapital.com/Plauderlauf: https://photaq.com/page/index/4076/ About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich ...

