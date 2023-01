Höher, schneller, weiter: DER AKTIONÄR+ liefert Ihnen genau die Marktinformationen, die Sie brauchen, um an der Börse richtig durchzustarten. Keine oberflächlichen "Good to know"-Fakten - stattdessen ausführliche Hintergrundstorys, fundierte Einschätzungen und umfassende Analysen, immer nah am Markt und stets aktuell. In dieser Woche haben Sie mit DER AKTIONÄR+ exklusive Trading-Tipps zu einer attraktiven Bank-Aktie bekommen, die aus charttechnischer Sicht kurz vor dem Ausbruch steht, sowie zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...