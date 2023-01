DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden findet wegen des Dreikönigstags kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im Dezember deutlich, allerdings nur vorübergehend, abgenommen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken sind und um 9,7 (November: 10,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Nach Veröffentlichung von Daten aus drei großen Euro-Ländern ist aber klar, dass der Rückgang noch stärker gewesen sein dürfte. Die Ende Dezember eingeholten Prognosen beinhalten einen nur marginalen monatlichen Preisrückgang und eine um 0,4 Prozentpunkt geringere Jahresteuerung. In Deutschland fielen die Preise allerdings um 1,2 Prozent, und die Jahresteuerung verringerte sich um 1,7 Punkte auf 9,6 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 08:00 Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm - FR 08:45 Privater Verbrauch November PROGNOSE: +1,2% gg Vm/-5,1% gg Vj zuvor: -2,8% gg Vm/-5,9% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/ +9,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+10,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/ +5,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj 11:00 Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,9 zuvor: -2,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -22,2 Vorabschätzung: -22,2 zuvor: -23,9 - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 55,1 Punkte zuvor: 56,5 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.839,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.843,50 +0,2% Nikkei-225 25.973,85 +0,6% Hang-Seng-Index 20.995,60 -0,3% Kospi 2.289,78 +1,1% Shanghai-Composite 3.158,31 +0,1% S&P/ASX 200 7.109,60 +0,7% Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 14.436,31 -0,4% DAX-Future 14.508,00 -0,3% XDAX 14.447,74 -0,3% MDAX 26.672,14 +0,8% TecDAX 3.006,64 +0,3% EuroStoxx50 3.959,48 -0,4% Stoxx50 3.766,20 -0,4% Dow-Jones 32.930,08 -1,0% S&P-500-Index 3.808,10 -1,2% Nasdaq-Comp. 10.305,24 -1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,21% -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag im Plus erwartet. Im Tagesverlauf wird eine Fülle von Konjunkturdaten veröffentlicht, die es an den Börsen einzuordnen gilt. Dabei ragt der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag sicher als wichtiges Ereignis heraus. Nach dem ADP-Bericht sowie den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Vortag wird mit einer positiven Überraschung gerechnet.

Rückblick: Etwas leichter - Getreu dem aktuellen Motto an der Börse, "gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten" belasteten positive Meldungen vom US-Arbeitsmarkt. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung deutlicher als erwartet gesunken, auf der anderen Seite ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Damit stiegen nach dem falkenhaften Fed-Protokoll vom Vorabend die Markterwartungen an die noch kommenden Zinsanhebungen durch die US-Notenbank. Für Ryanair ging es um 7,3 Prozent nach oben. "Eine erhöhte Gewinnprognose hat man ja wie bei anderen Airlines erwartet, aber nicht gleich um 25 Prozent", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Die Schwäche von Index-Schwergewicht Linde belastete den DAX, die Aktie ging mit einem Minus von 3,8 Prozent aus dem Tag. Seit längerem ist bekannt, dass der Gasehersteller den deutschen Aktienmarkt in Richtung Wall Street verlässt. Dies bedeutet im Gegenzug, dass das Schwergewicht aus dem DAX genommen wird. DAX-ETFs sowie auf den deutschen Aktienmarkt fokussierte Fonds werden den nur in den USA gelisteten Wert verkaufen, dieser Aktienüberhang könnte die Aktie über einen längeren Zeitraum belasten. Morphosys gaben nach der neuen Finanzprognose des Unternehmens für 2023 um 5,7 Prozent nach. Vor allem der Umsatzausblick für Monjuvi in den USA inspirierte nicht. "Der liegt im Mittel der Erwartungsspanne sogar unter dem 2022er-Umsatz", sagte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz hat von einem "toten" Geschäft berichtet. Die Umsätze seien mau ausgefallen, was auch die Titel betraf, zu denen es nach Börsenschluss Nachrichten gegeben hatte. Das galt aber nicht für Rheinmetall, die 1,0 Prozent fester getaxt wurden. "Die Panzerthematik stützt", sagte der Marktteilnehmer. Deutschland liefert den Schützenpanzer Marder in die Ukraine.

USA - AKTIEN

Leichter - Zinsängste belasteten. Denn starke Arbeitsmarktdaten lieferten der Fed klare Argumente, bei ihrem Zinserhöhungszyklus auf Kurs zu bleiben. Zu dieser Sicht passte das als unerwartet falkenhaft interpretierte Sitzungsprotokoll der Fed vom Vorabend. Dazu gesellten sich Aussagen von Gita Gopinath, der stellvertretenden IWF-Vorsitzenden. Sie hatte erklärt, dass die Inflation in den USA "noch nicht die Kurve gekriegt" habe und die Fed Recht habe, "den Kurs zu halten". Amazon verloren 2,4 Prozent. Der Stellenabbau fiel üppiger als zunächst geplant aus. Tesla verloren 2,9 Prozent. Der Elektroautohersteller hatte im Dezember weniger in China gefertigte Fahrzeuge ausgeliefert als im Vormonat oder im Vorjahr. Die Papiere von T-Mobile US gewannen 3,2 Prozent. Der Telekom-Tochter hatte für 2022 ein Rekordkundenwachstum mitgeteilt. Walgreens Boots Alliance sanken um 6,1 Prozent. Die Kette hatte einen Nettoverlust verbucht. Bed Bath & Beyond brachen um 29,9 Prozent ein, der Einzelhändler warnte vor einer möglichen Insolvenz und stellte die eigene Überlebensfähigkeit in Frage. Silvergate Capital rauschten um 42,7 Prozent abwärts. Die Kryptobank meldete einen dramatischen Abfluss der Einlagen, so dass Vermögenswerte mit hohen Abschlägen verkauft werden mussten. Auch andere Sektortitel gerieten in den Abwärtsstrudel, so zum Beispiel Coinbase (-11,1%).

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,46 +11,7 4,34 3,8 5 Jahre 3,91 +7,1 3,84 -8,7 7 Jahre 3,81 +4,2 3,77 -15,5 10 Jahre 3,71 +2,6 3,68 -16,9 30 Jahre 3,78 -1,4 3,80 -18,6

Mit den Zinserhöhungsspekulationen gerieten die Notierungen am Rentenmarkt unter Druck, die Renditen erholten sich vom Absturz der Vortage.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0519 -0,0% 1,0522 1,0527 -1,7% EUR/JPY 141,09 +0,5% 140,39 140,79 +0,5% EUR/CHF 0,9858 +0,1% 1,0684 0,9855 -0,4% EUR/GBP 0,8826 -0,1% 0,8833 0,8851 -0,3% USD/JPY 134,13 +0,5% 133,43 133,76 +2,3% GBP/USD 1,1918 +0,0% 1,1914 1,1892 -1,5% USD/CNH 6,8599 -0,4% 6,8893 6,8897 -1,0% Bitcoin BTC/USD 16.793,27 -0,2% 16.829,29 16.838,03 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarkdaten trieben den Dollar. Der Dollar-Index stieg um 0,8 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,28 73,67 +0,8% +0,61 -7,5% Brent/ICE 79,24 78,69 +0,7% +0,55 -7,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich (+1,1 bis 1,4%) etwas von ihrem jüngsten Absturz. Im Handel verwies man auf eine deutlicher als zunächst gedacht ausgefallene Reduzierung der Raffinerieaktivitäten in den USA im Zuge der jüngsten Kaltwetterfront. Die Auslastung der Raffinerien war daher deutlich zurückgegangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,04 1.832,10 +0,4% +6,94 +0,8% Silber (Spot) 23,35 23,25 +0,4% +0,10 -2,6% Platin (Spot) 1.062,15 1.062,00 +0,0% +0,15 -0,6% Kupfer-Future 3,84 3,82 +0,4% +0,01 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis wurde von gestiegenen Marktzinsen und dem festen Dollar belastet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Nach der Ankündigung Frankreichs wollen nun auch Deutschland und die USA jeweils Panzer an die Ukraine liefern. Deutschland wolle "Schützenpanzer vom Typ Marder" liefern und die USA den Schützenpanzer vom Typ Bradley, gab die Bundesregierung am Donnerstag nach einem Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit US-Präsident Joe Biden bekannt. Zudem werde Berlin wie Washington der Ukraine auch "eine weitere Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zur Verfügung" stellen.

- Die Ukraine hat die von Russland ausgerufene einseitige Waffenruhe als "Propaganda" bezeichnet. Russland müsse "die besetzten Gebiete verlassen - nur dann wird es eine 'vorübergehende Waffenruhe' geben. Behalten Sie die Heuchelei für sich", schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak am Donnerstag als Reaktion auf die Ankündigung des Kreml im Onlinedienst Twitter.

FED

Nach Einschätzung des Präsidenten der US-Notenbankfiliale in St. Louis, James Bullard, nähern sich die Zinssätze dem "restriktiven" Bereich. Die hohe Inflation in den USA dürfte in diesem Jahr dank der aggressiven Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurückgehen, da die höheren Zinsen das Wirtschaftswachstum verlangsamten und die Nachfrage nach Arbeitskräften verringere, sagte Bullard

MERCEDES-BENZ

Mit einer Milliardeninvestition in ein weltweites Schnellladenetz will Mercedes-Benz ihren Kunden den Umstieg vom Verbrennermotor zu einem Fahrzeug mit batterieelektrischen Antrieb schmackhafter machen. Den Auftakt macht der Autohersteller in Nordamerika, wo noch in diesem Jahr der erste von mehr als 400 Ladeparks errichtet werden soll.

Eon

Der Energiekonzern hat zum Jahresbeginn den Kapitalmarkt angezapft. Der DAX-Konzern emittierte zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro und konnte damit nach eigenen Angaben bereits frühzeitig einen Großteil seines Finanzierungsbedarfs für dieses Jahr decken.

DERMAPHARM

Der Arzneimittelhersteller hat im vergangenen Jahr voraussichtlich nur das untere Ende seiner Prognosespanne erreicht. Zur Begründung verwies Finanzvorstand Christof Dreibholz in einer Mitteilung zum Abschluss der Übernahme der Apharma TopCo SAS auf rückläufige Impfstoff-Erlöse.

BIONTECH

will klinische Studien in Großbritannien mit personalisierten mRNA-Immuntherapien beschleunigen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der britischen Regierung unterzeichnet. Zudem erhöht Biontech seine Präsenz in dem Land.

QIAGEN

geht eine exklusive strategische Partnerschaft mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Helix ein. Die US-Gesellschaft zählt nach Angaben von Qiagen zu den führenden im Bereich Populationsgenomik. Die Partnerschaft soll Begleitdiagnostika für Erbkrankheiten voranbringen.

QUALCOMM

Der Halbleiterkonzern will Apple überholen, indem er einen Satellitentelefondienst für Notfälle für Smartphones anbietet, die mit dem Betriebssystem Android von Alphabet laufen. Konkrete Produktankündigungen sollen bis Mitte des Jahres erfolgen. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas kündigte Qualcomm eine Partnerschaft mit dem Satellitennetzwerk Iridium Communications an.

SAMSUNG

meldete für die drei Monate bis Ende Dezember nach vorläufigen Zahlen einen Rückgang des operativen Gewinns um 69 Prozent auf 4,3 Billionen Won, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro. Den Umsatz sieht das Unternehmen bei 70 Billionen Won, ein Minus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens einen operativen Gewinn von 7,1 Billionen Won und einen Umsatz von 73,1 Billionen Won prognostiziert.

TESLA

hat seine Preise in China in einem sich verschärfenden Wettbewerb abermals gesenkt. Für das Model 3 und das Model Y wird Tesla künftig über 10 Prozent weniger verlangen, wie aus Angaben auf der Webseite und einer Stellungnahme auf Social Media vom Freitag hervorgeht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

