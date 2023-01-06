Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, January 5
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|4.868100 USD
|IE00BJXRZJ40
|05 January 2023
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.011300 USD
| IE00BJXRZ273
|05 January 2023
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.245800 USD
| IE00BLRPQH31
|05 January 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
S
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.881500 USD
| IE00BLRPQJ54
|05 January 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.095200 USD
| IE00BLRPRR04
|05 January 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.072600 USD
| IE00BLRPRQ96
|05 January 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
4.366600 USD
| IE000HJV1VH3
|05 January 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
3.652500 USD
| IE000QRNAC66
|05 January 2023