DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Eine stark nachlassende Nachfrage nach Speicherchips und Smartphones hat Samsung Electronics auch im vierten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Die vorläufigen Ergebnisse lagen deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Schon im dritten Quartal war der Gewinn kräftig gesunken. Der südkoreanische Konzern meldete einen Rückgang des operativen Gewinns um 69 Prozent auf 4,3 Billionen Won, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro. Den Umsatz sieht das Unternehmen bei 70 Billionen Won, ein Minus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens einen operativen Gewinn von 7,1 Billionen und einen Umsatz von 73,1 Billionen Won prognostiziert. Den Gewinneinbruch begründete Samsung mit Stornierungen und Preisrückgängen bei Speicherchips sowie rückläufigen Verkäufen von Smartphones und Haushaltsgeräten. Die Aussichten einer globalen Rezession und makroökonomische Unsicherheiten belasteten die zentralen Geschäftsbereiche.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 55,1 Punkte zuvor: 56,5 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.841,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.852,75 +0,3% Nikkei-225 25.973,85 +0,6% Hang-Seng-Index 20.984,43 -0,3% Kospi 2.289,97 +1,1% Shanghai-Composite 3.159,89 +0,1% S&P/ASX 200 7.109,60 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Marktteilnehmer setzten auf einen konjunkturellen Schub, wenn China am Sonntag nach dreijähriger Sperrung im Zuge der Lockerungen seiner Covid-Politik seine Grenzen wieder öffne, heißt es. Positiv, insbesondere für chinesische Immobilienwerte, wirkt daneben ein Bericht, wonach Peking Immobilienunternehmen eine höhere Kreditaufnahme erlauben und die tilgungsfreie Zeit verlängern will. In Hongkong geht es für Immobilientitel wie Country Garden oder Longfor um 5,2 bzw 3,3 Prozent nach oben, China Vanke verbessern sich um 3 Prozent. Samsung Electronics legen in Seoul um 1,6 Prozent zu, obwohl der Technikriese mit seinen vorläufigen Viertquartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt hat. Die schwächeren Zahlen seien vielfach bereits erwartet worden, heißt es aus dem Handel. Zuletzt hatten Steuererleichterungspläne der Regierung für Chiphersteller Branchenwerte wie Samsung oder SK Hynix (+2,7%) gestützt. In Sydney waren Aktien von Rohstoffunternehmen (+1,6%) und Energiewerte (+3,0%) gesucht im Hinblick auf die Wiedereröffnung im wichtigsten Abnehmerland China.

US-NACHBÖRSE

Century Therapeutics reagierten mit einem Satz um über 17 Prozent auf die Nachricht, dass das Biotechnikunternehmen zur Wahrung der Liquidität die Mitarbeiterzahl um rund ein Viertel senken und sich in der Medikamentenentwicklung stärker fokussieren will. R1 RCM stiegen um 2 Prozent, nachdem der Anbieter technologiebasierter Lösungen für die Gesundheitsbranche seine Prognosen für 2022 bestätigt und zudem einen Ausblick für 2023 abgegeben hatte, der von einer Zunahme bei Umsatz und operativem Ergebnis ausgeht. Einen Satz um 11 Prozent machten World Wrestling Entertainment (WWE). Hier sorgte für Kursfantasie, dass der Gründer des Unternehmens, Vince McMahon, seine Rückkehr als Executive Chairman ankündigte, mit dem Ziel, den Wert des Unternehmens zu maximieren. Dazu will er frühere Spitzenmanager des Unternehmens mitbringen, wofür drei jetzige Direktoren ihre Plätze freimachen sollen. Für Sierra Wireless ging es um 5,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge hatte mitgeteilt, dass eine Prüfungsfrist für die eigene Übernahme durch das Chipunternehmen Semtech (Kurs unverändert) beendet wurde. Die Übernahme soll nun am 12. Januar über die Bühne gehen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.930,08 -1,0% -339,69 -0,7% S&P-500 3.808,10 -1,2% -44,87 -0,8% Nasdaq-Comp. 10.305,24 -1,5% -153,52 -1,5% Nasdaq-100 10.741,22 -1,6% -173,58 -1,8% Donnersag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 868 Mio 970 Mio Gewinner 1.293 2.534 Verlierer 1.831 611 unverändert 111 85

Leichter - Zinsängste belasteten, nachdem starke Arbeitsmarktdaten der US-Notenbank Argumente geliefert hatten, bei ihrem Zinserhöhungszyklus auf Kurs zu bleiben. Dazu gesellten sich Aussagen von Gita Gopinath, stellvertretende IWF-Vorsitzende, wonach die Inflation in den USA "noch nicht die Kurve gekriegt" habe und die Fed Recht habe, Kurs zu halten. Amazon verloren 2,4 Prozent nach der Mitteilung, dass der Stellenabbau üppiger ausfallen wird als zunächst geplant. Tesla gaben um 2,9 Prozent nach. Der Elektroautohersteller lieferte im Dezember weniger in China gefertigte Fahrzeuge aus als im Vormonat und als im Vorjahr. T-Mobile US gewannen 3,2 Prozent, nachdem die Telekom-Tochter für 2022 ein Rekordkundenwachstum mitgeteilt hatte. Walgreens Boots Alliance sanken um 6,1 Prozent, belastet von der Mitteilung eines Nettoverlust im ersten Quartal als Folge eines teuren Opioid-Vergleichs. Bed Bath & Beyond brachen um 29,9 Prozent ein, nachdem der Inneneinrichter vor einer möglichen Insolvenz gewarnt hatte. Silvergate Capital rauschten um 42,7 Prozent abwärts. Die Kryptobank hatte einen dramatischen Abfluss der Einlagen berichtet, weshalb Vermögenswerte mit hohen Abschlägen verkauft werden mussten. Auch andere Sektortitel gerieten in den Abwärtsstrudel, so zum Beispiel Coinbase (-11,1%).

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,46 +11,7 4,34 3,8 5 Jahre 3,91 +7,1 3,84 -8,7 7 Jahre 3,81 +4,2 3,77 -15,5 10 Jahre 3,71 +2,6 3,68 -16,9 30 Jahre 3,78 -1,4 3,80 -18,6

Mit den wieder stärker in den Fokus gerückten Zinserhöhungsspekulationen nach besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarkdaten gerieten die Notierungen am Rentenmarkt unter Druck. Die Renditen legten nach dem deutlichen Rückgang der Vortage wieder zu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:28 % YTD EUR/USD 1,0521 -0,0% 1,0522 1,0608 -1,7% EUR/JPY 141,07 +0,5% 140,39 140,42 +0,5% EUR/GBP 0,8832 -0,0% 0,8833 0,8820 -0,2% GBP/USD 1,1912 -0,0% 1,1914 1,2026 -1,5% USD/JPY 134,09 +0,5% 133,43 132,40 +2,3% USD/KRW 1.270,38 -0,3% 1.274,52 1.270,39 +0,7% USD/CNY 6,8549 -0,4% 6,8820 6,8731 -0,6% USD/CNH 6,8602 -0,4% 6,8893 6,8777 -1,0% USD/HKD 7,8086 -0,1% 7,8142 7,8156 -0,0% AUD/USD 0,6767 +0,2% 0,6753 0,6820 -0,7% NZD/USD 0,6233 +0,1% 0,6227 0,6294 -1,9% Bitcoin BTC/USD 16.791,51 -0,2% 16.829,29 16.787,17 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarkdaten vom Tage und in der Folge steigenden Marktzinsen stützten den Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,29 73,67 +0,8% +0,62 -7,4% Brent/ICE 79,29 78,69 +0,8% +0,60 -7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich um bis zu 1,4 Prozent von ihrem jüngsten Absturz.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,00 1.832,10 +0,4% +6,90 +0,8% Silber (Spot) 23,37 23,25 +0,5% +0,12 -2,5% Platin (Spot) 1.062,75 1.062,00 +0,1% +0,75 -0,5% Kupfer-Future 3,84 3,82 +0,4% +0,02 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-1,2%) wurde von gestiegenen Marktzinsen und dem festen Dollar belastet.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

USA - Politik

Die Wahl eines neuen Sprechers des US-Repräsentantenhauses in Washington ist auch am Donnerstag gescheitert. Trotz der Mehrheit der Republikaner erhielt ihr Kandidat Kevin McCarthy nicht die notwendige Anzahl an Stimmen, weil konservative Hardliner erneut in mehreren Wahlrunden gegen ihn votierten. Nach insgesamt elf ergebnislosen Abstimmungen binnen drei Tagen vertagten sich die Abgeordneten auf Freitagmittag.

BIONTECH

will klinische Studien in Großbritannien mit personalisierten mRNA-Immuntherapien beschleunigen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der britischen Regierung unterzeichnet.

HELIX

Qiagen geht eine exklusive strategische Partnerschaft mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Helix ein. Die Partnerschaft soll Begleitdiagnostika für Erbkrankheiten voranbringen. Im Rahmen der Vereinbarung agiert Qiagen in den USA als exklusiver Marketing- und Vertragspartner.

QUALCOMM

will Apple überholen, indem man einen Satellitentelefondienst für Notfälle für Smartphones anbietet, die mit dem Betriebssystem Android von Alphabet laufen. Konkrete Produktankündigungen sollen bis Mitte des Jahres erfolgen. Auf der Elektronikmesse CES kündigte Qualcomm eine Partnerschaft mit dem Satellitennetzwerk Iridium Communications an.

TESLA

hat seine Preise in China in einem sich verschärfenden Wettbewerb abermals gesenkt. Für das Model 3 und das Model Y wird Tesla künftig über 10 Prozent weniger verlangen, wie aus Angaben auf der Webseite und einer Stellungnahme auf Social Media hervorgeht. Tesla hatte die Preise bereits im Oktober gesenkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.