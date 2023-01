DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

MERCOSUR - Nach dem Machtwechsel in Brasilien ist Bewegung in das Projekt einer europäisch-lateinamerikanischen Freihandelszone gekommen. "Es wird eine Zusatzerklärung zum Mercosur-Abkommen geben", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlamentes, Bernd Lange, der Rheinischen Post. Darin würden sowohl Klarstellungen zur Entwaldung, zu den Rechten von Arbeitnehmern und der indigenen Bevölkerung als auch zu den noch fehlenden Überwachungsmechanismen enthalten sein. "Alles ist in Arbeit", versicherte Lange. Wenn alles gut laufe, liege die Einigung Ende des Jahres auf dem Tisch. (Rheinische Post)

GASMANGEL - Die Gefahr, dass deutsche Haushalte oder die Wirtschaft im laufenden Winter nicht genügend Erdgas erhalten, ist nach Einschätzung der Bundesnetzagentur und des Wirtschaftsministeriums weitgehend gebannt. Erstmals seit Mitte Juni hat die Agentur am Donnerstag ihre Lagebeurteilung verbessert. "Eine Gasmangellage in diesem Winter wird zunehmend unwahrscheinlich", schreibt die Behörde auf ihrer Internetseite. Die Situation sei "weniger angespannt als zu Beginn des Winters". (FAZ)

LEBENSVERSICHERUNGEN - Die Finanzaufsicht Bafin kritisiert die Praxis von Vertriebsprovisionen in der Lebensversicherung: So stört sich die Behörde einerseits an hohen Abschlussvergütungen zu Vertragsbeginn und andererseits an den teils doppelten Provisionen bei fondsgebundenen Verträgen, berichtet die Börsen-Zeitung mit Verweis auf einen Bericht von Bafin-Fachreferent Kaj Hanefeld. Bafin fordere die Versicherer auf, für die Kunden eine Rendite nach Kosten anzustreben, die "mit hinreichender Wahrscheinlichkeit" oberhalb einer begründeten Inflationserwartung liegt. (Börsen-Zeitung)

LADEINFRASTRUKTUR - Politik und Industrie verstärken ihre Anstrengungen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Jon Yoder, Chef des Anbieters von Ladenetzwerktechnik MN8 Energy, erhofft sich von dem Projekt mit Mercedes-Benz, dass eines der größten Hindernisse für E-Fahrzeuge verschwindet: "die Reichweitenangst". MN8 Energy zählt sich zu den größten Betreibern von Solarenergie- und Batteriespeichern und einer der Partner für die Ladeparks von Mercedes-Benz in Nordamerika. (Börsen-Zeitung)

FACHKRÄFTEBEDARF/IT - Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für den Branchenverband Bitkom unter Firmen der IT und Telekommunikation wollen 3 von 10 Betrieben in diesem Jahr zusätzliches Personal einstellen. "Die deutschen Digitalunternehmen sind auch 2023 auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Donnerstag. Allerdings dürften viele von ihnen Schwierigkeiten haben, geeignete Mitarbeiter zu finden, denn die IT-Branche gehört - neben anderen Dienstleistern - zu den Wirtschaftszweigen, die besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind. (Börsen-Zeitung)

NACHHALTIGKEIT/M&A - Derzeit planen laut Sustainability Portfolio Review der Unternehmensberatung EY gut sieben von zehn deutschen Großunternehmen (73 Prozent) für die kommenden zwei Jahre Zu- oder Verkäufe, um die eigene Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern. In Bezug auf den Gesamtmarkt sind die Erwartungen so-gar noch größer: 87 Prozent der Manager rechnen mit einer steigenden Zahl an M&A-Transaktionen, die darauf zurückzuführen sind, dass Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsrating verbessern wollen. (Börsen-Zeitung)

GEWERBEIMMOBILIEN - Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt verliert an Anziehungskraft, ist aber noch der attraktivste europäische Markt, berichtet die Börsen-Zeitung mit Verweis auf das Trendbarometer 05/2022 der Berlin Hyp. Die Finanzierungsbereitschaft der Kreditinstitute werde als eingeschränkt wahrgenommen. Dies wird tendenziell 2023 und 2024 so bleiben. (Börsen-Zeitung)

NEBENWERTEPLATTFORM - Kommende Woche geht eine Nebenwertehandelsplattform des Hamburger Fintech Sidecaps an den Start. Die Bündelung von Blockhandelsliquidität soll den Zugang zu den Aktien kleinerer deutscher und österreichischer Unternehmen verbessern und damit das Segment liquider und attraktiver machen. Die Plattform will unterschiedlichste Marktteilnehmen zusammenbringen, sagt Julius Krieg, CEO und Gründer von Sidecaps. (Börsen-Zeitung)

