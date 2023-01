Virtuelle Praktika sind während der Corona-Pandemie ein Thema geworden. Unternehmen haben sie schnell gestartet. Dabei hat sich besonders gezeigt, wie wichtig Kommunikation ist. Ihre Teamkolleg:innen haben geschlafen, während Clara (Name von der Redaktion geändert) gearbeitet hat. Die Studentin hat ab April 2021 ein dreimonatiges virtuelles Praktikum beim Softwarekonzern SAP gemacht. Dabei hat sie rein digital gearbeitet und sich mit Kolleg:innen ausgetauscht: Ihr Team saß in Asien, sie selbst blieb an ihrem Wohnort in Europa. Weil das Praktikum virtuell absolviert werden konnte, konnte sie in Deutschland bleiben und trotzdem am anderen Ende der Welt ...

