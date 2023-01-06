DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AVALON GLOBOC.NEW -,0001 2XJ0 US05344R2031 BAW/UFN
OPGEN INC. DL-,01 650 US68373L4068 BAW/UFN
PROFESS.DIVERS.NETW.DL-01 5MQ0 US74312Y3018 BAW/UFN
TENAX THERAPEUT. DL-,0001 YBO US88032L5066 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AVALON GLOBOC.NEW -,0001 2XJ0 US05344R2031 BAW/UFN
OPGEN INC. DL-,01 650 US68373L4068 BAW/UFN
PROFESS.DIVERS.NETW.DL-01 5MQ0 US74312Y3018 BAW/UFN
TENAX THERAPEUT. DL-,0001 YBO US88032L5066 BAW/UFN
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