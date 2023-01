NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Mit guten Handelsbedingungen aber schwachen Investmentbanking-Gebühren bestätige das vierte Quartal die bisherigen Trends, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Investmentbanken. Der Fokus liege nun auf 2023 und einer möglichen Wende der Marktbedingungen. Sie präferiert weiterhin die Papiere der Deutschen Bank und der UBS wegen unternehmensspezifischer Aspekte. Bei der UBS sei das von ihr erwartete Gewinnwachstum eines der höchsten im Sektor./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 17:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 00:45 / EST



ISIN: CH0244767585

