Im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone zeigt sich der deutsche Aktienmarkt vorbörslich stabil. Der Auftragseinbruch in der deutschen Industrie sorgt hingegen für Molltöne. Unter den Einzelwerten stehen Rüstungs-Konzern Rheinmetall, Linde und Bayer im Fokus der Anleger in Deutschland.Zum Ende der ersten Börsenwoche 2023 zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...