Die BASF-Aktie hat in der ersten Handelswoche des Jahres direkt den Turbo eingelegt und in nur vier Handelstagen über elf Prozent zugelegt. Auch am heutigen Freitag ist die Markteröffnung freundlich und das positive Momentum hält an. Für die Bullen wird es jetzt erst richtig Spannend, da der Titel an einer wichtigen Marke angekommen ist.Die BASF-Aktie ist stark in das neue Börsenjahr gestartet. Zuletzt konsolidierte der Titel für rund sechs Wochen und sackte Ende Dezember sogar unter die wichtige ...

