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WKN: 663200 ISIN: DE0006632003 Ticker-Symbol: MOR 
Xetra
06.01.23
10:43 Uhr
13,155 Euro
-0,385
-2,84 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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DAX International 100
SDAX
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MORPHOSYS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MORPHOSYS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,04513,07011:01
13,04513,08011:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DANONE
DANONE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DANONE SA49,775-1,63 %
FRESENIUS SE & CO KGAA28,800+2,16 %
MORPHOSYS AG13,155-2,84 %
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