CITI HEBT EUROPÄISCHE AKTIEN AUF 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT NEXT PLC AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 6100 PENCEGOLDMAN SENKT EASYJET AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 450 (606) PENCEMORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12500 (12000) PENCE - EQUAL-WEIGHTMORGAN STANLEY SENKT DANONE AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 48 EURMORGAN STANLEY SENKT DIAGEO AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3900 PENCEMORGAN STANLEY HEBT NESTLE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 122 CHFMORGAN STANLEY SENKT NOVARTIS AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 88 CHFSOCGEN HEBT GETLINK AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 16,50 (18,30) EURSOCGEN STARTET VEOLIA MIT 'BUY' - ZIEL 31,17 EUR MORGAN STANLEY HEBT MERCK KGAA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - ZIEL 230 (198) EURMORGAN STANLEY SENKT BAYER AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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