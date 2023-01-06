FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LEKOIL LTD L5K KYG5462G1073
AB/FROM ONWARDS 06.01.2023 09:22 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LEKOIL LTD L5K KYG5462G1073
AB/FROM ONWARDS 06.01.2023 09:22 CET
FENIKSO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de