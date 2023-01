DJ Frasers Group: Engagement in Hugo Boss derzeit rund 580 Mio GBP

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Die britische Frasers Group plc ist mit ihrer "strategischen Investition" in Hugo Boss insgesamt derzeit per Schlusskurs am Donnerstag mit rund 580 Millionen britischen Pfund engagiert, wenn man jüngste Transaktionen bei Kauf- und Verkaufsoptionen einrechnet. Umgerechnet in Euro betrage das Engagement am deutschen Modehersteller 660 Millionen Euro, teilte Frasers weiter mit.

Die Beteiligung betrage nun 3,9 Prozent am gesamten Aktienkapital, entsprechend 2,7 Millionen Stammaktien. Wie das in Großbritannien börsennotierte Unternehmen weiter mitteilte, verfüge Frasers darüber hinaus über 17,6 Millionen Stammaktien über Verkaufsoptionen, welche 25,0 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss entsprechen.

Die Beteiligung ist laut Mitteilung der aktuelle Stand nach der jüngsten Transaktion, den Verkauf von Kaufoptionen im Markt am 5. Januar. Die Frasers Group ist als Konzern unter anderem in Einzelhandel und bei Sportartikeln tätig, unter anderem über die Marke Sports Direct.

