Rund 30 Prozent weniger Finanzierungen gab es im Jahr 2022 im Rohstoffbereich. Ursächlich wirkte sicher die Geldpolitik der US-Notenbank, welche die Inflation auf ein niedrigeres Niveau bringen will. Finanzierungen sind jedoch wichtig für Bergbauunternehmen, um voranzukommen. Dies gilt besonders für Junior-Gesellschaften. Nach 6,4 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen in 2021 summierten sich die Beträge im abgelaufenen Jahr auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Aber seit Ende 2022 scheint sich eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...