HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work von 231 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Karrierenetzwerk dürfte auch weiterhin von dem schwierigen deutschen Arbeitsmarkt profitieren, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das leicht reduzierte Kursziel spiegele lediglich die Belastungen durch das rezessive Umfeld wider, die aber die prinzipiell positiven Aussichten kaum trübten./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 08:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 08:17 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NWRK013

NEW WORK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de