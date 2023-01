NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Wie der Analyst Raj Jilka in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Chipindustrie-Ausrüster auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Aktien aus dem Technologiesektor seien zuletzt vom Zinsanstieg belastet worden - und dies willkürlich. Die ASML-Aktie biete unter diesen Umständen viel Wertpotenzial. Das Unternehmen könne auch in einem Abwärtszyklus substanziell wachsen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 10:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

