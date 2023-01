LPKF Laser startet mit guten Nachrichten in das neue Jahr. Der Laserspezialist hat heute einen Vertrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich über die exklusive Entwicklung und Lieferung von Produktionsanlagen für den Einsatz im Advanced Packaging mit einem führenden Halbleiterunternehmen geschlossen. Die Aktie erwacht aus ihrer Lethargie.LPKF Laser kann dabei eigenen Angaben zufolge auf mehrere Kernkompetenzen seiner LIDE-Technologie zurückgreifen, die auch in anderen Anwendungen in ...

