Berlin (ots) -Die Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) unterstützt den Zivilschutz der Ukraine in diesem Winter mit zwölf beheizbaren Zelten im Wert von insgesamt 490.000 Euro. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Stiftung THW, Albrecht Broemme, S.E. dem ukrainischen Botschafter Olekseii Makeiev heute bei einem persönlichen Treffen in seiner Botschaft in Berlin mitgeteilt. Die mit zweckgebundenen Spendengeldern aus der Bevölkerung finanzierten winterfesten Zelte wurden von einer ukrainischen Spedition vom THW-Logistikzentrum im bayerischen Obernburg nach Kiew und Lviv transportiert.Enorme Spendenbereitschaft zeigt Mitgefühl der deutschen Bevölkerung"Die winterfesten Zelte, die wir im Namen der vielen Tausend Spender dem Zivilschutz der Ukraine übergeben, helfen genau dort, wo Menschen frieren und sie am dringendsten gebraucht werden. Wir sind froh und dankbar für diesen enormen Spendeneingang, der die große Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung zeigt. Das ist nicht selbstverständlich und hat unsere Erwartungen weit übertroffen", sagt Albrecht Broemme von der Stiftung THW. Auch S.E. Botschafter der Ukraine Olekseii Makeiev sagt Danke: "In erster Linie möchte ich mich bei der Stiftung THW bedanken, die die Spenden gesammelt und die Zelte beschafft hat. Unser Dank gilt aber natürlich auch vor allem den Spendern, die diese Hilfe überhaupt ermöglicht haben. Das zeigt einmal mehr das große Mitgefühl der Menschen in Deutschland für die Menschen in der Ukraine."Auch das Technische Hilfswerk (THW) hilft der ukrainischen BevölkerungSeit neun Monaten unterstützt das THW die Ukraine in den Nachbarländern und in Deutschland. Tausende ehrenamtliche und hauptamtliche THW-Kräfte aus mehr als 530 Ortsverbänden waren bisher im Einsatz. Sie errichten Notunterkünfte in Deutschland, leisteten Soforthilfe mit Ausstattung oder Geräten für die betroffenen Nachbarländer und liefern Hilfsgüter an die ukrainischen Partner. Das Volumen des gesamten Logistikeinsatzes umfasst aktuell mehr als 70 Millionen Euro.Um auch in Zukunft die wichtige Arbeit des THW finanziell zu fördern, ist die Stiftung THW weiterhin auf jede Geldspende angewiesen.Über die Stiftung Technisches Hilfswerk:Die Arbeit des THW lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Die rund über 80.000 Helferinnen und Helfer in ganz Deutschland sind hoch motivierte und engagierte Jugendliche, Frauen und Männer, Ältere und Jüngere, Menschen mit deutschen und ausländischen Wurzeln, mit verschiedensten beruflichen und persönlichen Hintergründen. Sie helfen im Notfall schnell, unbürokratisch und unentgeltlich. Das Geld für die Einsätze wird größtenteils aus Steuermitteln finanziert. Die Stiftung THW ergänzt, wo staatliche Gelder fehlen.Sowohl Einzelpersonen, Unternehmen, Fördervereine oder Stiftungen können die Arbeit der THW Stiftung unterstützen. Die Spenden sichern langfristig den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, die Nachwuchsarbeit und die technische Ausstattung des THW.Mehr unter https://stiftung-thw.de/spenden/Spendenkonto:Stiftung THWSparkasse KölnBonnIBAN: DE03 3705 0198 1900 4433 73BIC: COLSDE33XXXPressekontakt:eobiont GmbHClaudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 33claudia.groetschel@eobiont.deOriginal-Content von: Stiftung Technisches Hilfswerk (THW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166415/5410359