DJ Linde erwirbt restliche Anteile von Nexair

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gasehersteller Linde hat sich in den USA verstärkt. Erworben worden seien die restlichen 77,2 Prozent an Nexair, LLC, einem der größten unabhängigen Anbieter von verpackten Gasen in den Vereinigten Staaten, teilte die Linde plc mit.

Lindes 100-prozentige Tochter Linde Gas & Equipment Inc. (LG&E) hielt seit 2012 eine Minderheitsbeteiligung an Nexair. Nun habe LG&E die restlichen Anteile erworben.

Die Akquisition ergänze Lindes bestehendes Geschäft mit verpackten Gasen und erweitere die Präsenz des Unternehmens in einer wichtigen und schnell wachsenden Region im Südosten der USA.

Nexair hatte laut Mitteilung 2022 einen Umsatz von rund 400 Millionen US-Dollar.

Finanzielle Details der Transaktion gab Linde nicht bekannt.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 06:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.