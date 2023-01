DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden findet wegen des Dreikönigstags kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.47 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.830,25 +0,0% -0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.794,00 -0,2% -2,1% Euro-Stoxx-50 3.963,94 +0,1% +4,5% Stoxx-50 3.776,49 +0,3% +3,4% DAX 14.427,28 -0,1% +3,6% FTSE 7.653,43 +0,3% +2,4% CAC 6.778,51 +0,3% +4,7% Nikkei-225 25.973,85 +0,6% -0,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,21 +0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,68 73,67 +0,0% +0,01 -8,2% Brent/ICE 78,76 78,69 +0,1% +0,07 -8,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 74,52 72,42 +2,9% +2,10 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,50 1.832,10 +0,3% +5,40 +0,8% Silber (Spot) 23,47 23,25 +0,9% +0,22 -2,1% Platin (Spot) 1.057,25 1.062,00 -0,4% -4,75 -1,0% Kupfer-Future 3,83 3,82 +0,3% +0,01 +0,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Eröffnungstendenz an der Wall Street dürfte am Freitag vom US-Arbeitsmarktbericht abhängen, der noch vor Börsenstart veröffentlicht wird. Einstweilen tendieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes etwas leichter. Der Jobbericht steht im Zentrum des Interesses, weil er eine Indikation für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern kann. Analysten weisen darauf hin, dass der am Donnerstag veröffentlichte ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor stärker als erwartet ausgefallen war und zu einem Abverkauf bei den Aktien beigetragen hatte - dies könnte sich wiederholen, wenn auch der offizielle Bericht besser ausfällt als erwartet.

Unter den Einzelwerten reagierten Century Therapeutics im nachbörslichen Geschäft am Donnerstag mit einem Satz um über 17 Prozent auf die Nachricht, dass das Biotechnikunternehmen zur Wahrung der Liquidität die Mitarbeiterzahl um rund ein Viertel senken und sich in der Medikamentenentwicklung stärker fokussieren will.

R1 RCM stiegen um 2 Prozent, nachdem der Anbieter technologiebasierter Lösungen für die Gesundheitsbranche seine Prognosen für 2022 bestätigt und zudem einen Ausblick für 2023 abgegeben hatte, der von einer Zunahme bei Umsatz und operativem Ergebnis ausgeht.

Einen Satz um 11 Prozent machten World Wrestling Entertainment (WWE). Hier sorgte für Kursfantasie, dass der Gründer des Unternehmens, Vince McMahon, seine Rückkehr als Executive Chairman ankündigte, mit dem Ziel, den Wert des Unternehmens zu maximieren.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 55,1 Punkte zuvor: 56,5 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Europas Börsen können nicht von fallenden Verbraucherpreisen in der Eurozone profitieren. Die gestiegene Kernteuerung spricht für eine fortgesetzt falkenhafte Geldpolitik der EZB. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag steht ein weiteres Daten-Highlight an. Als attraktiv machen die Strategen der Citi nun Europas Aktien aus und erhöhen sie auf "Übergewichten". Grund sei, dass in den aktuellen Bewertungen bereits ein Abschlag von 15 Prozent beim Gewinn je Aktie berücksichtigt sei. Gut erholt von ihren Vortagsverlusten zeigen sich Rohstoff- sowie Öl- und Gaswerte: Ihre Sektoren sind bislang mit bis zu plus 1,2 Prozent die Tagessieger. Bei den Einzelaktien steht unter anderem im Blick, ob der Kursrutsch von Linde zum Stehen kommt. Aktuell geht es um 0,3 Prozent nach oben. Das Noch-Mitglied im DAX leidet vor seinem Abschied in Richtung USA unter Fondsverkäufen. Umgekehrt profitieren Rheinmetall davon: Sie werden als Nachfolger für den freien Platz im DAX gehandelt und gewinnen 2,7 Prozent. Auch Analysten sorgen wieder mit ihren Umstufungen für kräftige Bewegungen. So Morgan Stanley mit Abstufungen bei Danone (-1,9%) und Morphosys (-3,7%). Beide wurden auf "Untergewichten" gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0501 -0,2% 1,0522 1,0527 -1,9% EUR/JPY 141,18 +0,6% 141,04 140,79 +0,6% EUR/CHF 0,9867 +0,2% 0,9853 0,9855 -0,3% EUR/GBP 0,8862 +0,3% 0,8830 0,8851 +0,1% USD/JPY 134,45 +0,8% 134,10 133,76 +2,5% GBP/USD 1,1850 -0,5% 1,1912 1,1892 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,8654 -0,3% 6,8606 6,8897 -0,9% Bitcoin BTC/USD 16.719,36 -0,7% 16.790,68 16.838,03 +0,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich unbeeindruckt von der schwachen Tendenz an der Wall Street gezeigt und zumeist weiter zugelegt. Dabei war der Start im Vorfeld des möglicherweise richtungweisenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag (MEZ) noch verhalten gewesen. Der Bericht könnte neue Hinweise liefern, wie die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus weiterfährt. In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent, auch dank Rückenwind durch einen erneut schwächeren Yen. In Seoul ging es um 1,1 Prozent aufwärts, womit die südkoreanische Börse erstmals seit sieben Wochen wieder eine positive Wochenbilanz verzeichnete. Sydney schloss 0,7 Prozent fester. Die Börsen in China zeigten sich weniger bewegt, Schanghai tendierte gut behauptet, in Hongkong ging es nach den rasanten Gewinnen der Vortage leicht nach unten. Der Markt setzte auf einen konjunkturellen Schub, wenn China am Sonntag nach dreijähriger Sperrung im Zuge der Lockerungen seiner Covid-Politik seine Grenzen wieder öffne, hieß es zur freundlichen Stimmung in der gesamten Region. In Hongkong ging es für Immobilientitel wie Country Garden oder Longfor um 5,6 bzw 3,0 Prozent nach oben, China Vanke verbesserten sich um 2,1 Prozent. Samsung Electronics legten in Seoul um 1,4 Prozent zu, obwohl der Technikriese mit seinen vorläufigen Viertquartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlte. Die schwächeren Zahlen seien vielfach bereits erwartet worden, hieß es aus dem Handel.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am Nachmittag werden größere Bewegungen nicht erwartet. Auch von den Verbraucherpreisen in der Eurozone gingen bisher keine Impulse aus. Zwar sank die Gesamtrate wie schon nach den Erzeugerpreisen erwartet, jedoch legte die Kernrate zum Vormonat zu. Einige Marktteilnehmer sehen hier Warnzeichen, dass der Markt und seine Zinserwartungen zu optimistisch sein könnten. Auch die Credit-Analysten von Bank of America warnen davor, dass sich die Börsen gerade ein "fake" Goldlocks-Szenario zurechtzimmern könnten. Sie sehen vor allem im Investment-Grade-Bereich ein Korrekturrisiko, da der Markt kaum noch ein Rezessionsrisiko berücksichtige.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Die Finanzaufsicht Bafin hat Tochtergesellschaften der Deutschen Börse wegen Mängeln ins Visier genommen. Die Behörde ordnete nach eigenen Angaben bei der Clearstream Holding AG, bei der Clearstream Banking AG und bei der Eurex Clearing AG an, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Bei der Eurex Clearing wurde außerdem eine Sicherstellung interner Sicherheitsmaßnahmen angeordnet.

LINDE

hat sich in den USA verstärkt. Erworben worden seien die restlichen 77,2 Prozent an Nexair, LLC, einem der größten unabhängigen Anbieter von verpackten Gasen in den Vereinigten Staaten, teilte die Linde plc mit

DEUTSCHE BAHN

will ihre Personaloffensive dieses Jahr nach eigenen Angaben auf hohem Niveau fortsetzen und plant dafür eine neue Arbeitgeberkampagne. "Wir werden auch 2023 mehr als 25.000 neue Mitarbeitende an Bord nehmen und nochmals die Zahl der Nachwuchskräfte erhöhen auf 5.500", sagte Personalvorstand Martin Seiler. "Wir haben gegenüber alten Planungen vorgesehen, dass wir rund 9.000 zusätzliche Mitarbeitende an Bord nehmen."

HUGO BOSS

Die britische Frasers Group plc ist mit ihrer "strategischen Investition" in Hugo Boss insgesamt derzeit per Schlusskurs am Donnerstag mit rund 580 Millionen britischen Pfund engagiert, wenn man jüngste Transaktionen bei Kauf- und Verkaufsoptionen einrechnet. Umgerechnet in Euro betrage das Engagement am deutschen Modehersteller 660 Millionen Euro.

LPKF

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 06:48 ET (11:48 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

hat mit einem führenden Halbleiterunternehmen einen Vertrag über die exklusive Entwicklung und Lieferung von Produktionsanlagen für den Einsatz im sogenannten Advanced Packaging geschlossen. Den Name des Auftraggebers gab die LPKF Laser & Electronics SE nicht bekannt. Der Vertrag hat ein Umsatzvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

TUI

hat die vakante Position des Chief Information Officer (CIO) auf Konzernebene zum 1. Januar mit Pieter Jordaan besetzt. Jordaan werde die Führung des IT Leadership Teams übernehmen und für die Umsetzung der strategischen Prioritäten im Bereich IT verantwortlich sein. Er berichtet direkt an Konzernchef Sebastian Ebel, der bereits im vergangenen Oktober die Gesamtverantwortung im Vorstand für die IT übernommen hat.

LG ELECTRONICS

rechnet für das gerade abgelaufene vierte Quartal mit einem Einbruch von 91 Prozent beim operativen Gewinn. Gründe sind eine im Vorjahresvergleich weltweit schwächere Nachfrage nach Fernsehern und Haushaltsgeräten sowie höhere Marketing- und Rohstoffkosten.

SHELL

rechnet angesichts der zuletzt hohen Gewinne etwa im Gashandel mit zusätzlichen Steuerbelastungen in der Europäischen Union und in Großbritannien von 2 Milliarden Dollar. Das sei die Folge der kürzlich angekündigten zusätzlichen EU-Steuern und der erhöhten Abgabe auf Energiegewinne seitens der britischen Regierung.

STELLANTIS

könnte einem Medienbericht zufolge weitere Werke stilllegen, um die Ausgaben angesichts steigender Inflation weiter zu reduzieren. Die Inflation habe die Kosten für die Elektrifizierung von Stellantis' Modellpalette gesteigert, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf einen Kommentar von Stellantis-CEO Carlos Tavares.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 06:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.