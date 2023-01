LPKF Aktie gilt seit langem als eine "Wette" auf den Erfolg der zwei erklärten Zukunftstechnologien LIDE und ARRALYZE . Mehrere Prognosereduktionen, ein überraschender - wenn auch marginaler - Verlust in 2021 liessen die LPKF Aktie in ein Tal der Tränen fallen. Zweifel an der glänzenden Zukunft drückten die Aktie. Abwärtstrend, der seinen Boden knapp über 7,00 EUR im Oktober fand und sich mittlerweile in einen klaren Aufwärtstrend drehte - bei aktuellen Kursen von 11,31 EUR (XETRA, 13:18 Uhr). Was ist passiert? Bestimmt halfen die Q3-Zahlen, die endlich mal die Prognosen trafen - auf reduzierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...