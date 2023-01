Um 14:04 liegt der ATX TR mit +0.07 Prozent im Plus bei 6846 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +4.12% auf 26.55 Euro, dahinter RBI mit +1.70% auf 16.72 Euro und VIG mit +1.43% auf 22.975 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14425 ( -0.20%, Ultimo 2022: 13923, 3.60% ytd). - News zu Wienerberger, RHI Magnesita, Ausblick von Raiffeisen Research- Letzter Tag in Runde in 1 im 14. Aktienturnier- Nachlese: Lenzing, Verbund, Wienerberger, Palfinger, WKO Austria ist überall, Erste Private Capital- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Pierer Mobility, Warimpex und weitere Aktien auffällig, Stephan Sielaff führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 6.1.: Extremes zu Kapsch TrafficCom - Österreich Depots: Trade mit Zusatzposition ...

