Tesla hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten seine Preise für die Modelle 3 und Y in China gesenkt - zu schwach die Nachfrage. An der Börse kam der Move nicht gut an. Die Aktie sackte um einige Prozentpunkte ab.

Gerade einmal drei Monate ist es her, dass Elon Musk den Preis seiner E-Autos für alle Versionen der Modelle 3 und Y in China reduzierte. Nun setzte der E-Fahrzeughersteller aus den USA die Preise erneut herunter. Der Einstiegspreis für das Model 3 liegt laut der Unternehmenswebsite bei nun 33.427 US-Dollar. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind Model 3 und Model Y in China nun 24 bis 32 Prozent günstiger als in den USA.

Noch im Dezember lag die Zahl der Auslieferungen von in China hergestellten Teslas auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Das meldete die China Passenger Car Association. Im Jahr 2023 könnte es für den US-amerikanischen E-Auto-Pionier noch schwieriger werden. "Wir gehen davon aus, dass die neuen EV-Produktionskapazitäten in China die neue Nachfrage im Jahr 2023 übersteigen werden, und die Kapazitätsauslastung von Tesla Shanghai könnte in diesem Jahr auf etwa oder sogar unter 80 Prozent fallen, wenn das Werk in Berlin hochgefahren wird", zitiert Reuters den Analysten der China Merchants Bank International (CMBI), Shi Ji.

Erschwerend hinzu kommt, dass die chinesische Regierung vor wenigen Tagen ein Subventionsprogramm für E-Autos beendet hat. Die Nachfrage geht aber auch zurück, weil die chinesische Konkurrenz stärker wird und Tesla die E-Auto-Vorherrschaft streitig macht.

So schaffte es der chinesische Rivale BYD, den Verkauf an Plug-in-Fahrzeugen und reinen Elektrofahrzeugen in China im Dezember zu verdoppeln, während die Verkäufe von Tesla laut Daten von CMBI um 42 Prozent zurückgingen. Anders als Tesla hob BYD seine Preise an, nachdem Peking die Subventionen stoppte. Mittlerweile befinden sich der Startpreis des Model 3 von Tesla und die Han-EV-Limousine von BYD auf einem ähnlichen Niveau.

Während die Tesla-Aktie um einige Prozentpunkte absackte, stiegen die Papiere einiger chinesischer Tesla-Zulieferer stark an. Anleger erhoffen sich durch die erneute Preissenkung eine wieder steigende Nachfrage nach Model 3 und Model Y.

Die Aktien von Anhui Shiny Electronic Technology, Hengdian Group DMEGC Magnetics, Zhejiang Chint Electrics und Shandong Jinjing Science & Tech sind alle deutlich im Plus.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion