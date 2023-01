Biofrontera Aktie - in diesem Jahr ein kurstechnisches Trauerspiel. Auch die Aussichten mindestens auf eine kräftige Reduktion des EBIT-Verlustes "auf negativen einstelligen Mio-Bereich" 2022 brachten die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113)-Aktie nicht wirklich "Schwung". Und die Erwartung in 2023 erstmals "schwarze Zahlen" zu schreiben, wie der damalige CFO Ludwig Lutter im Gespräch mit dem nwm noch im Mai 2022 in Aussicht stellen konnte, führte vielleicht zu dem bis zum 12.08.2022 befristeten Übernahmeangebot einer Gruppe "um die Deutsche Balaton" zu einem Übernahmepreis-Angebot von 1,18 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...