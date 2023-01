Seit diesem Jahr gilt für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlagen ein Umsatzsteuersatz von null Prozent. Was einfach klingt, wirft dennoch viele Fragen auf, die das Bundesfinanzministerium versucht in Teilen zu beantworten.Kurz vor Weihnachten haben Bundestag und Bundesrat noch das Jahressteuergesetz 2022 beschlossen. Darin enthalten sind auch Maßnahmen, die den Photovoltaik-Ausbau in Deutschland beflügeln sollen. Dazu gehört etwa die Absenkung der Umsatzsteuer auf null Prozent für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlagen ab dem 1. Januar 2023. pv magazine-Steuerexperte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...