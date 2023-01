DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 16. Januar 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q *** - EU/Treffen der Eurogruppe in Brüssel - Börsenfeiertag in den USA D I E N S T A G, 17. Januar 2023 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.4.2028 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar *** - EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt M I T T W O C H, 18. Januar 2023 *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 10:00 DE/ZVEI - Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Jahresauftakt-PK 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.8.2053 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1,8-prozentigen Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 13:00 DE/Bundestag, Plenum *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände November 16:15 US/Linde plc, ao HV in Danbury, u.a. zum Rückzug von der Frankfurter Börse *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1H 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats D O N N E R S T A G, 19. Januar 2023 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 4Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 15.12. *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q F R E I T A G, 20. Januar 2023 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember - EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Moody's), Bosnien und Herzegowina (Moody's), Irland (Fitch), Norwegen (Fitch), Ukraine (Fitch) *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) S O N N T A G, 22. Januar 2023 *** - FR/Deutsch-französischer Ministerrat in Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 08:35 ET (13:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.