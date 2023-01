DAX Ausblick: US-Arbeitsmarktdaten überraschen

Die ersten Handelstage im neuen Jahr konnten sich bis dato sehen lassen. Mittlerweile notiert auf Wochensicht ein Kursplus von über 4,0 Prozent auf der Deutschland 40 -Kurstafel. Geprägt war die Börsenwoche bislang vor allem durch neue Inflationsdaten für die Bundesrepublik nebst Eurozone. Die US-Arbeitsmarktdaten sorgen indes wie erwartet für Bewegung.

Mit großer Spannung blicken Börsianer bereits zudem auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Donnerstag. Über Wohl und Wehe im neuen Börsenjahr dürfte womöglich weiterhin die Ausgestaltung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks maßgeblich entscheiden.

Kurz nach Veröffentlichung des Jobberichts notiert der DAX knapp unter 14.500 Punkten und damit 0,40 Prozent im Plus. US-Arbeitsmarktdaten überraschen positiv - Stundenlöhne schwächeln Die US-Arbeitsmarktdaten sind im Dezember stärker ausgefallen als erwartet. Mit 223.000 Einheiten wurden die im Vorfeld von Ökonomen getätigten Schätzungen in Höhe von 200.000 überboten. Allerdings wurde der Stellenaubau aus dem Vormonat auf 256.000 Einheiten nach unten revidiert. Zudem fiel der Zuwachs der durchschnittlichen Stundenlöhen schwächer aus als erwartet, was als fader Beigeschmack gewertet werden kann.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.