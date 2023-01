DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 8. Januar, und Montag, 9. Januar

=== S O N N T A G, 8. Januar 2023 10:45 DE/SPD-Präsidium und -Parteivorstand, Jahresauftakt-Klausur (bis 9.1.) in Berlin 12:30 SE/Folk och Försvar, Nationalkonferenz in Sälen zum geplanten Nato-Beitritt Schwedens; u.a. Rede von Nato-Generalsekretär Stoltenberg M O N T A G, 9. Januar 2023 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Eckdaten zum Jahresergebnis *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 09:00 CH/Währungsreserven Dezember zuvor: 789,958 Mrd CHF 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 FR/OECD-Frühindikator Dezember 12:45 DE/SPD-Chef Klingbeil und Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey, PK nach der SPD-Klausurtagung in Berlin 18:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Rotary Club of Atlanta - Börsenfeiertag in Japan ===

