Das beliebte Online-Game "Among Us" muss seinen Thron räumen. Es wurde vom Indie-Spiel "Goose Goose Duck" abgelöst, das den Steam-Spielerrekord brach. Aus dem Nichts gibt es ein neues Game auf dem Steam-Olymp. Das brandneue Indie-Game "Goose Goose Duck" hat die Szene im Eiltempo erobert und konnte mit 563.677 Spielern den gleichzeitigen Spielerrekord von Steam für "Among Us" einstellen. Dabei ist ausgerechnet "Among Us" das Game, von dem "Goose Goose Duck" inspiriert wurde. Beide Spiele gehören dem Social-Deduction-Genre ...

