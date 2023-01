NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Freitag im frühen Handel Wirtschaftsdaten zu kräftigen Kursschwankungen geführt. Zuletzt standen die Indizes deutlich höher. Nach Daten vom Arbeitsmarkt, zum Auftragseingang in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor setzte sich bei Anlegern die Auffassung durch, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen demnächst wohl nicht mehr so stark anziehen dürfte wie zuletzt.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,90 Prozent auf 33 224,96 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte ebenfalls um 0,90 Prozent auf 3842,43 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,76 Prozent auf 10 822,92 Punkte hoch. Alle drei Indizes bewegen sich seit kurz vor Weihnachten tendenziell seitwärts./ajx/he

