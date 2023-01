© Foto: picture alliance / AA | Lokman Vural Elibol



Die Inflation bleibt hoch, trotzdem sehen viele Anleger Ende des Jahres schon wieder Zinssenkungen kommen: Zu früh gefreut? Forex-Experte Arnulf Billerbeck über die wichtigsten Konjunkturdaten für die kommenden Monate.

Zinsen und Inflation haben die Märkte im vergangenen Jahr im Griff gehabt, und auch in diesem Jahr dürfte viel davon abhängen, ob Fed und Co. bei ihrem harten Straffungskurs bleiben. Selbst in Japan, wo die Zinsen jahrzehntelang niedrig waren, ist die Notenbank kürzlich umgeschwenkt.

Angesichts weiterer Zinsanstiege in 2023 blicken Anleger besonders gespannt auf die neuen US-Inflationszahlen in der kommenden Woche. Für Marktexperte Arnulf Billerbeck von Forex-Elite sind die US-Vebraucherpreise die "Market Mover" schlechthin! Bei einer positiven Überraschung seien starke Kurssprünge an den Aktienmärkten drin.



Was Billerbeck für die kommenden Inflationszahlen und den weiteren Kurs der Fed erwartet, sehen Sie im Video!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion