Der S&P500 konnte am heutigen Freitag kräftig hochziehen und nach US-Konjunkturdaten bis zum 50er-EMA im Bereich von 3.884 Punkte ansteigen. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Prallt der S&P 500 hier wieder nach unten ab oder gelingt ein nachhaltiger Durchbruch nach oben? Weiterhin befindet sich der S&P 500 trotz des heutigen Kursanstiegs unverändert in der Ichimoku-Wolke im Tageschart, ...

