CES Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, führt heute seine Smart-Modul-Fähigkeiten mit rechenintensiven und Edge-Intelligence-Anwendungen vor. Unter Verwendung des Hochleistungs-Smart-Moduls SG865W-WF von Quectel wird bei der Vorführung aufgezeigt, wie zukünftige Anwendungsfälle in den Bereichen industrielle Anwendungen, Digital Signage, Verkaufsautomation, Flottenmanagement und Gesundheitswesen durch Edge Intelligence und Machine-Vision-Funktionen ermöglicht oder erweitert werden können.

Das SG865W-WF ist das Android-Smart-Modul der neuen Generation von Quectel und verfügt über integrierte High-Performance-CPU Kryo 585 mit acht Kernen, Adreno 650 GPU, Adreno 995 DPU, Adreno 665 VPU, Hexagon DSP und Spectra 480 ISP. Das Modul unterstützt Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 sowie 2 2 WLAN-MIMO-Technologie. Ein umfassender Satz an Schnittstellen wie LCM, Kamera, Touchpanel, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI usw. ermöglicht dem Modul, eine breite Palette an IoT-Anwendungen bereitzustellen, darunter ein visuelles Inspektionssystem auf dem neuesten Stand der Technik, das derzeit in der eigenen automatisierten Modul-Produktionslinie von Quectel eingesetzt wird.

Mithilfe des Qualcomm QCS8250 System-on-Chip, des Quectel SG865W-WF Smart-Moduls und industrieller Ausrüstung einschließlich Kamera, Objektiv und Beleuchtung nutzt die Machine-Vision-Lösung Edge Computing, um die Echtzeitanalysen bereitzustellen, die zur Erkennung von Defekten wie Kratzern, Schmutz und abnormalem Oberflächendruck bei jedem Modul benötigt werden. Dadurch können defekte Module bereits während der Produktion ausgesiebt werden. Mithilfe dieser Lösung konnte Quectel eine branchenführende Genauigkeit und hohe Defektdetektionsgeschwindigkeit erzielen, wodurch Produktionseffizienz und Qualität unserer Produkte beträchtlich verbessert werden.

"Wir verschreiben uns ganz dem Ziel, die digitale Transformation in allen Industriesektoren mithilfe unseres umfassenden IoT-Angebots voranzutreiben. Dabei arbeiten wir eng mit unserem Technologiepartner Qualcomm zusammen", kommentierte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Die von uns in unseren eigenen Fabriken implementierte visuelle Inspektionslösung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir nicht nur bahnbrechende Smart-Module entwickeln, die für fortgeschrittene Anwendungen benötigt werden, sondern die Technologie auch bei unserer eigenen Fertigung einsetzen, um ein branchenführendes Best-in-Breed-Defektdetektionssystem zu schaffen, das uns beträchtlich dabei hilft, die Qualität zu verbessern, während gleichzeitig die Produktionskosten reduziert werden."

Die visuelle Inspektionslösung ist nur eine vielen Lösungen, die Smart-Module von Quectel einsetzen, um hohe Leistungen, Edge Computing und Machine-Vision-Funktionalität zu ermöglichen. Kunden, die fortgeschrittene Lösungen auf der Basis von Machine Vision und Edge Intelligence entwickeln möchten, können eng mit den Fachleuten von Quectel zusammenarbeiten, um speziell an ihren Bedarf angepasste Lösungen zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie am Quectel-Stand auf der CES 2023, North Hall, Stand Nr. 10862, wo wir die Machine-Vision-Lösung mit Edge-Kapazitäten von Quectel vorführen werden.

Über Quectel

Das Streben von Quectel nach einer intelligenteren Welt ist unser Antrieb, den Innovationszyklus bei IoT-Lösungen zu beschleunigen. Wir sind ein durch und durch kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 6.000 Expertinnen und Experten setzen wir die Standards für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth-Module, Antennen und IoT-Konnektivität. Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

