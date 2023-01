HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3799/ Kathy Michelitsch gründete im September 2018 gemeinsam mit ihrem Partner Jan Duk den gemeinnützigen Verein Union Sportfreunde Kinder, um Kinder und ihre Familien durch sportliche Tätigkeiten und Charity-Events zu unterstützen. Wir sprechen über den 5. Sportfreunde Kinder Charity-Lauf, der 2023 an neuer Location stattfindet, über Kinderparties, Sport statt Hort, Camps, Kopfhörer und vieles mehr. Kathy, Sporttrainerin aus Tirol, ist auch selbst aktiv, Highlights waren ein Event in der Sahara und ein 135km-Lauf am Stück. https://www.sportfreunde-kinder.at About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter ...

