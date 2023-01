Wochenausblick: Unternehmens- & Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Asien

Werbung







Das neue Jahr startete bisher mit grünen Kerzen. Der DAX® sowie der Euro STOXX 50® notieren seit Jahresbeginn gute 2% im Plus und lassen dabei den S&P 500® zunächst deutlich hinter sich. Werte wie Covestro, Vonovia & Continental konnten in der vergangenen Woche zwischenzeitlich über 10% an Performance seit Jahresbeginn aufweisen. Unternehmenstechnisch gestaltet sich die kommende Woche eher ruhig. Lediglich der Automobilzulieferer Hella liefert am Freitag Ergebnisse über das vergangene Halbjahr 2022. Außerdem erwarten Anlegerinnen und Anleger die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 des taiwanesischen Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.



Montag



Zu Wochenbeginn erwarten uns Arbeitsmarktdaten, oder besser gesagt die Arbeitslosenquoten aus der Schweiz und der Eurozone. Der vorherige Wert der Arbeitslosenquote in der Schweiz belief sich auf 2,0% und in der EU auf 6,5%.















Dienstag



Am Dienstagvormittag hält der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, eine Rede. Dieser befindet sich seit dem Sommer im Amt und ist ebenfalls Vorsitzender des Verwaltungsrats innerhalb der Bank. Er wurde für eine Amtszeit von 7 Jahren gewählt.



Mittwoch



Am Mittwoch dürfte das Augenmerk vor allem auf den Verbraucherpreisdaten für Australien (Monatsbetrachtung) und China (Jahresbetrachtung) liegen. Die Australier vermelden ebenfalls die Einzelhandelsumsätze für den vergangenen Monat. Außerdem erwartet Sie am Abend der erste Teil unseres Basiswissen - Webinars über Hebelprodukte. Stoßen Sie um 18:30 Uhr gerne dazu. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.









Donnerstag



Gegen Ende der Arbeitswoche dürfen Anleger gespannt auf die Kern-Verbraucherpreisrate aus den USA blicken. Diese beinhaltet jedoch keine Lebensmittel und Energiepreise. Dabei wird ein Vergleich auf Monats- und Jahresbasis gezogen. Darüber hinaus gibt der taiwanesische Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt.











Freitag



Den Abschluss der zweiten Neujahrs-Woche bildet die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts auf Monatsebene und Daten zur Industrieproduktion aus Großbritannien. Außerdem wirft der Markt gespannt einen Blick auf die Datenerhebung zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan in Zusammenarbeit mit Reuters.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?