Ausgediente Elektrogeräte muss der Handel beim Kauf eines Neugerätes zurücknehmen. Das gilt nicht nur für Geschäfte vor Ort, sondern auch für den Onlinehandel. Was du dabei als Kunde beachten musst und wie man alle Beteiligten in die Pflicht nimmt. Egal, ob es sich um die nicht mehr reparierbare Waschmaschine, den kaputten Fernseher oder die ausgediente Mikrowelle handelt - immer häufiger müssen wir die Geräte entsorgen, weil sich teilweise nicht mal über Ebay-Kleinanzeigen mehr jemand findet, der das möglicherweise noch intakte oder leicht zu reparierende Gerät kostenlos haben will. Doch was ist zu tun, wenn man ein Gerät loswerden will? Das erklären wir dir in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...