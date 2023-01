Additional Infos zum Podcast mit Manfred Artmeier: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3503: Wie das Fintech Raquest Finanzinstituten hilft, ihren Anlegern Quellensteuern zu sparen. Wer Dividenden im Ausland erhält, muss Steuern sowohl im Wohnsitzstaat als auch im Quellenland entrichten. Anleger können sich jedoch die im Ausland erhobene Quellensteuer auf Kapitalerträge teilweise zurückholen. Was in der Theorie einfach klingt, ist in Wirklichkeit weder trivial noch günstig - vor allem für Anleger selbst. Hohe bürokratische Hürden und komplexe manuelle Prozesse machen es aber selbst vielen Banken kaum möglich, ihren Kunden diesen Service anzubieten. Das Ergebnis: Jedes Jahr verlieren Anleger Milliarden an ...

