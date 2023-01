Werden die Notenbanken im Laufe des Jahres schwach und senken die Zinsen wieder? Viele Experten rechnen inzwischen damit. Welche Chancen und Gefahren Anleger im Blick haben sollten, erklärt Jörg Krämer im Interview!

Auch wenn die sinkende Inflation am Markt mit Erleichterung aufgenommen wird, warnt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online vor der hartnäckigen Kerninflation.

Bei der um Nahrungsmittel- und Energiepreise bereinigten Rate sei keine Entspannung in Sicht. Für Anleger bleibe die Situation am Aktienmarkt schwierig, so Krämer.

Rezession, Melt-Up, Sell-Off? Jetzt den neuen kostenlosen Report von Stefan Klotter sichern. "Die Crash-Strategie" verrät Ihnen, wie Sie auch in einer Krise Gewinne einfahren. HIER kostenlosen Report herunterladen!

Aber der Experte sagt auch: Rezessionen seien in der Regel keine schlechte Zeit, um Aktien zu guten Bewertungen zu kaufen. Warum die EZB ihre Zinssteigerungen bald pausieren dürfte und in den USA gegen Ende des Jahres sogar Zinssenkungen drin sein könnten - das sehen Sie im Video!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion