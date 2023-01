News von Trading-Treff.de DAX durchlief seine Range in der Woche komplett. Der US-Arbeitsmarktbericht und Quartalszahlen sind Trading-relevant für die neue Woche. DAX-Momentum an Range-Kante Nach rund 5 Prozent Aufschlag in der ersten Handelswoche des Jahres steht der DAX wieder am oberen Band seiner Range, die wir uns über die letzten beiden Monate immer wieder angesehen hatten: 20230108 Xetra DAX Range Gelingt hier der Durchbruch? Immerhin gaben ...

