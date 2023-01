Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Den so genannten Jo-Jo-Effekt kennt wohl jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat. Kaum haben wir ein bisschen abgespeckt und freuen uns über die verlorenen Pfunde, schon sind sie wieder da. Frustrierend! Wie wir den Jo-Jo-Effekt vermeiden verrät Ihnen Petra Terdenge.Sprecherin: Vielleicht haben Sie selbst schon einmal oder sogar schon oft den Jo-Jo-Effekt erlebt. Und trotzdem müssen Sie sich davon nicht entmutigen lassen, sagt Andrea Grill von der Apotheken Umschau. Denn wer es richtig macht, kann dauerhaft abnehmen:O-Ton Andrea Grill 20 sec."Der Trick ist, nichts zeitlich Begrenztes zu machen, also bitte keine Diät. Dadurch sinkt nämlich der Kalorienverbrauch, aber leider nicht der Appetit. Wir müssen die Ernährung so ändern, dass wir das dauerhaft beibehalten können. Unsere Lebensweise sollte zu uns passen und sollte gesund sein. Aber der Genuss darf dabei nicht verloren gehen."Sprecherin: Gesundheit und Genuss - diese Kombination kann funktionieren. Es kommt darauf an, die Ernährung an unsere Bedürfnisse anzupassen:O-Ton Andrea Grill 18 sec."Wenn ich gerne Süßes nasche, dann brauche ich mir nicht vornehmen, nie wieder Schokolade zu essen, weil ich das auf Dauer nämlich nicht durchhalte. Schlau wäre es, nur direkt nach den Hauptmahlzeiten zu naschen. Da snackt man automatisch weniger und es wird auch nicht so viel Insulin ausgeschüttet, was ja die Gewichtszunahme fördert."Sprecherin: Gesunde und sättigende Lebensmittel sollten die Grundlage unserer Ernährung bilden:O-Ton Andrea Grill 21 sec."Um nach dem Abnehmen nicht wieder zuzunehmen, helfen eiweißreiche Lebensmittel, weil die sehr gut satt machen. Man sollte aber deswegen jetzt nicht extra viel Fleisch essen. Gesünder sind pflanzliche Eiweißquellen, zum Beispiel Hülsenfrüchte und Getreide. Auch Nüsse und Milchprodukte sind sehr eiweißreich, zum Beispiel Joghurt, Quark oder Hartkäse."Abmoderation: Um erfolgreich abzunehmen, helfen clevere Strategien bei der Ernährung, schreibt die Apotheken Umschau. Um das neue Gewicht zu halten, ist auch ausreichend Bewegung sehr nützlich. Bleiben Sie gesund!Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5411317